AFP узнало о длительном изучении в ЕС возможной отправки войск на Украину

В Париже обсуждалась возможность отправки западных военных на Украину, но по этому вопросу нет консенсуса. Такую возможность не исключил Макрон, но его не поддержали Шольц и другие политики

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Партнеры Украины в Европе несколько недель изучали план отправки войск на Украину, пишет AFP со ссылкой на военный источник. Других подробностей источник не привел.

В Париже вечером 26 февраля прошла встреча европейских лидеров и политиков из США и Канады, на которой обсуждалась поддержка Украины. Незадолго до нее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что некоторые западные страны рассматривают возможность отправки военных на Украину. Фицо отметил, что не допустит участия солдат армии Словакии в конфликте.

Французский президент Эмманюэль Макрон после встречи рассказал, что «консенсуса относительно отправки наземных войск» на Украину нет, «но в будущем ничего исключать нельзя». По его словам, такая возможность «упоминалась среди вариантов».

Он добавил, что многие люди, которые сегодня говорят «никогда», — те же, кто исключал отправку танков, самолетов и ракет большой дальности два года назад. Президент Франции предложил признать, что ЕС «часто запаздывает на 6–12 месяцев». «Такова была цель сегодняшней дискуссии: все возможно, если это полезно для достижения нашей цели», — заключил Макрон.

Позицию французского президента по отправке военных не разделили многие европейские политики. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что на территории Украины «не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО». Также такую возможность исключили в Польше, Швеции, Италии, Соединенных Штатах.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже сказал, что у блока «нет никаких планов по размещению боевых подразделений» на Украине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если военные стран НАТО появятся на территории Украины, то конфликт России с альянсом неизбежен. Сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов на Украину из стран блока — это нечто новое, но стоит учитывать, что по вопросу нет консенсуса, подчеркнул Песков.

Глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что обсуждать возможность ввода войск на Украину на Западе стали в связи с отсутствием результатов в оказании военной помощи Киеву. При этом, считает Лавров, такого рода конференциям, как та, что прошла в Париже, не стоит придавать особого значения.