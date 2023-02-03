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Кремль назвал «уткой» данные о предложении ЦРУ Украине отдать территории

Песков: сообщения о предложении ЦРУ Украине отдать 20% территории в обмен на мир — утка
Газета NZZ писала, что глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Москву и Киев и предложил российской стороне «землю в обмен на мир», а украинской — «мир в обмен на землю». И в Кремле, и в Белом доме эту информацию опровергли
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сообщение о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс предложил России пятую часть территории Украины ради прекращения конфликта, — утка, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

О предложении Бернса писало издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на двух немецких политиков. По данным газеты, президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ оценить, насколько Россия и Украина готовы к мирным переговорам. Бернс посетил столицы двух стран и предложил Киеву «мир в обмен на землю», а Москве — «землю в обмен на мир», под «землей» подразумевались 20% украинской территории (примерно сопоставимо с площадью Донбасса). Обе стороны, по данным NZZ, отказались.

После этого Байден решил уступить канцлеру Германии Олафу Шольцу и одобрить передачу Украине американских танков Abrams, а Берлин разрешил поставки танков Leopard 2.

Заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт опроверг эту информацию. Представитель ЦРУ заявил изданию Newsweek, что глава ведомства в январе не приезжал в Москву. Песков тоже опроверг сообщения о тайном визите Бернса.

О поездке главы ЦРУ в Киев в январе писала The Washington Post. По данным ее источников, Бернс передал президенту Владимиру Зеленскому свои предположения «о военных планах России в ближайшие недели и месяцы».

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Дмитрий Песков ЦРУ Украина Уильям Бернс
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