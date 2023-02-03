Кремль назвал «уткой» данные о предложении ЦРУ Украине отдать территории
Сообщение о том, что глава ЦРУ Уильям Бернс предложил России пятую часть территории Украины ради прекращения конфликта, — утка, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
О предложении Бернса писало издание Neue Zürcher Zeitung (NZZ) со ссылкой на двух немецких политиков. По данным газеты, президент США Джо Байден поручил главе ЦРУ оценить, насколько Россия и Украина готовы к мирным переговорам. Бернс посетил столицы двух стран и предложил Киеву «мир в обмен на землю», а Москве — «землю в обмен на мир», под «землей» подразумевались 20% украинской территории (примерно сопоставимо с площадью Донбасса). Обе стороны, по данным NZZ, отказались.
После этого Байден решил уступить канцлеру Германии Олафу Шольцу и одобрить передачу Украине американских танков Abrams, а Берлин разрешил поставки танков Leopard 2.
Заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт опроверг эту информацию. Представитель ЦРУ заявил изданию Newsweek, что глава ведомства в январе не приезжал в Москву. Песков тоже опроверг сообщения о тайном визите Бернса.
О поездке главы ЦРУ в Киев в январе писала The Washington Post. По данным ее источников, Бернс передал президенту Владимиру Зеленскому свои предположения «о военных планах России в ближайшие недели и месяцы».