Президент Турции Эрдоган заявил, что встреча глав ЦРУ и СВР предотвратила эскалацию

Эрдоган заявил, что встреча глав ЦРУ и СВР предотвратила эскалацию

Москва и Вашингтон официально не раскрывали темы переговоров Уильяма Бернса и Сергея Нарышкина

Реджеп Эрдоган (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Канцелярия Эрдогана сообщила, что в ходе разговора обсуждалась в том числе недавняя встреча главы ЦРУ Уильям Бернса и главы СВР Сергея Нарышкина в Анкаре.

В частности, Эрдоган заявил, что контакты глав двух разведок «сыграли ключевую роль в предотвращении «неконтролируемой эскалации», сообщает NTV Turk.

Турецкий президент также отметил, что продолжение конфликта на Украине грозит новыми рисками, а потому вновь призвал к возобновлению переговоров.

Также в ходе беседы Эрдоган поблагодарил Путина «за конструктивную позицию» в вопросе продления на 120 дней зерновой сделки. Он также поблагодарил российского президента за соболезнования после недавнего теракта в Стамбуле.

Как ранее сообщал Reuters, встреча Бернса и Нарышкина прошла в Анкаре. Ни пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ни замглавы МИД России Сергея Рябков не раскрыли темы, которые обсуждали главы разведывательных ведомств.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 15 ноября заявил, что встреча Бернса и Нарышкина была организована для поддержания «рутинных контактов». «Это было сделано для того, чтобы каналы коммуникации с Россией по вопросам, которые касаются безопасности обеих стран в будущем, оставались открытыми», — объяснил он.