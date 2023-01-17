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В Кремле заявили о пользе диалога Нарышкина и Бернса

Песков: новую встречу Нарышкина и директора ЦРУ Бернса нельзя исключать, диалог полезен
Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ЦРУ Уильям Бернс могут вновь провести переговоры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Исключить ее действительно нельзя», — сказал он о возможной новой встрече. О точных датах пресс-секретарь ничего не знает.

По его мнению, в диалоге Нарышкина и Бернса «есть польза». Ранее такую возможность допускал сам директор СВР. Он отметил, что сроки повторных переговоров могут быть определены сторонами «по договоренности». По словам Нарышкина, его предыдущая встреча с Бернсом была «содержательной», стороны «много успели сказать друг другу, прояснить позиции».

Нарышкин и Бернс встречались 14 ноября в Анкаре. По данным турецкого телеканала NTV, встреча прошла в штаб-квартире Национальной разведки Турции.

Темой встречи были потенциальные последствия возможного применения ядерного оружия Россией, передавал Reuters со ссылкой на источники. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что главной темой переговоров была «стратегическая стабильность». Сам Нарышкин позже подтвердил, что обсуждал с Бернсом ядерную безопасность.

Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд говорила, что урегулирование конфликта на Украине не обсуждалось.

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Дмитрий Песков Сергей Нарышкин Уильям Бернс ЦРУ СВР
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