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Глава ЦРУ назвал дерзким поведение Нарышкина на встрече в Стамбуле

Глава ЦРУ Бернс назвал дерзким поведение директора СВР Нарышкина на встрече в Стамбуле
Бернс рассказал, что на встрече с ним глава СВР вел себя вызывающе и высокомерно. Он счел это отражением уверенности Путина в неизбежности победы России и поражения Украины с Западом. Нарышкин называл встречу содержательной
Уильям Бернс
Уильям Бернс (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Встреча главы ЦРУ США Уильяма Бернса и главы российской Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина по вопросу возможного применения ядерного оружия в ноябре 2022-го была «довольно удручающей», заявил руководитель американского ведомства в интервью CBS.

«Со стороны господина Нарышкина также было очень вызывающее отношение. Чувство дерзости и высокомерия», — рассказал он.

Бернс счел, что этот подход российского коллега отражал отношение президента Владимира Путина к конфликту на Украине — веру в то, что время на стороне России, украинцы могут быть побеждены, Европа будет измотана, а «политическая усталость [на Западе от поддержки Украины] в конечном итоге наступит».

Нарышкин и Бернс встретились в Стамбуле в середине ноября, они обсуждали «ядерные риски», заявила тогда временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд. Нарышкин подтвердил ее слова, но добавил, что помимо обсуждения стратегической стабильности и ядерной безопасности, на встрече часто звучали слова «Украина» и «киевский режим». Американская сторона подчеркнула, что урегулирование конфликта не обсуждалось.

Нарышкин при этом назвал встречу содержательной, поскольку они с Бернсом успели много «сказать друг другу, прояснить позиции», и не исключил возможность повторного разговора. В Кремле допускали, что встречу проведут еще раз.

Контакты Нарышкина и Бернса «сыграли ключевую роль в предотвращении «неконтролируемой эскалации», заявил позднее турецкий президент Реджеп Тайип Эржоган.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ЦРУ Уильям Бернс Сергей Нарышкин СВР США ядерное оружие
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