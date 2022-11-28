Поверенная в делах США назвала цель встречи главы ЦРУ с Нарышкиным

Поверенная в делах США Рид: Бернс и Нарышкин в Анкаре не обсуждали конфликт на Украине

Уильям Бернс (Фото: Tom Williams / Getty Images)

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на переговорах в Анкаре не обсуждали урегулирование конфликта на Украине, заявила временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд в интервью «РИА Новости».

«У США и Российской Федерации есть каналы для управления рисками, особенно ядерными рисками, и именно этот вопрос был целью встречи директора ЦРУ Бернса со своим российским коллегой. Господин Бернс никаких переговоров не проводил и урегулирование конфликта на Украине не обсуждал», — сказала Руд.

О встрече делегаций России и США в Анкаре сообщил источник «Коммерсанта» 14 ноября. Он уточнил, что Москву представлял Нарышкин. Reuters писал, что с главой СВР встречался Бернс, а темой переговоров стали последствия возможного применения Россией ядерного оружия. Встреча прошла в штаб-квартире Национальной разведки Турции, рассказали турецкому телеканалу NTV источники в национальных спецслужбах.

В Кремле не стали комментировать содержание переговоров. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби рассказал, что главы ЦРУ и СВР обсуждали стратегическую стабильность.

Турецкие власти не комментировали информацию о переговорах, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул, что контакты глав двух разведок «сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации».