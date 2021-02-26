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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев назвал протесты в Армении ее внутренним делом

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Противостояние премьер-министра и военных в Армении и протесты, которые там проходят, — внутреннее дело Еревана, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает Haqqin.az.

«Это внутреннее дело страны», — сказал Алиев. По его словам, в сложившейся ситуации виновато и прежнее, и нынешнее руководство страны.

Президент Азербайджана также заявил, что Баку вернул всех военнопленных Еревану. «Военнопленные, которые были у нас, — мы их всех вернули. Причем мы вернули их раньше, чем вернули [военнопленных] нам», — добавил Алиев. По его словам, те, кого не выдали Армении, в категорию военнопленных не попадают. «Это террористы и диверсанты», — заявил Алиев.

Протесты против премьера и правительства в Армении. Фоторепортаж
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8 февраля армянская оппозиция потребовала от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку. Главу правительства обвинили в предательстве народа из-за подписанного 10 ноября 2020 года мирного соглашения с Азербайджаном после конфликта в Нагорном Карабахе. Военное столкновение между Баку и Ереваном происходило в сентябре — ноябре 2020 года.

По условиям соглашения, под контроль Баку перешла часть территорий Нагорного Карабаха. Сам Пашинян говорил, что у него не было выбора при подписании договора, так как альтернативой ему стала бы кровопролитная война и большие жертвы среди мирного населения.

Так как Пашинян требование оппозиции об отставке не исполнил, 20 февраля оппозиция начала акции протеста в Ереване. Сторонники Пашиняна 25 февраля провели свой митинг — в поддержку премьер-министра. На мероприятии глава правительства заявил, что решение о его уходе должен принимать народ.

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Политика
Фото:Stepan Poghosyan / PHOTOLURE via AP

25 февраля Пашинян уволил начальника Генштаба вооруженных сил Тирана Хачатряна после того, как тот назвал несерьезными выводы премьер-министра о неэффективности российских ракетных комплексов «Искандер». Генштаб, в свою очередь, выразил протест после увольнения Хачатряна, и также потребовал отставки премьер-министра. Пашинян заявил, что действия военных являются попыткой госпереворота.

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