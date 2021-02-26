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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кремль не увидел угрозы соглашениям по Карабаху из-за ситуации в Армении

Монастырь Агаоглан в Лачинском районе
Монастырь Агаоглан в Лачинском районе (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Несмотря на события в Армении, очень важно продолжать следовать договоренностям, которые были достигнуты между Баку, Ереваном и Москвой для прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Несмотря на события в Армении, очень важно идти по пути имплементации договоренностей, которые были достигнуты», — отметил он.

На вопрос журналистов, видит ли Кремль угрозу срыва договоренностей, Песков ответил отрицательно. «Нет пока, все реализуется», — подчеркнул он.

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Фото:Stepan Poghosyan / PHOTOLURE via AP

Песков также ответил на вопрос о состоявшемся накануне разговоре российского президента Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Журналисты обратили внимание на расхождение формулировок на сайте Кремля и премьера Армении. Так, в Ереване заявили, что в ходе беседы «президент Путин выразил поддержку законным властям Армении и выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации». Согласно сообщению на сайте Кремля, российский лидер «высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона».

«Наверняка вы имели возможность прочитать там фразу, что президент России высказался там за урегулирование проблемы в рамках закона. Это очень важно. Достаточно полная была дана нами формулировка, которая весьма информативна», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Накануне, 25 февраля, Генштаб ВС Армении потребовал от Пашиняна уйти в отставку из-за его «неспособности принимать адекватные решения в кризисной ситуации». Премьер назвал действия военных попыткой переворота, позднее он вышел на площадь в центре Еревана к своим сторонникам и прошел с ними по улицам города. Противники Пашиняна также устроили в центре Еревана акцию, протестующие установили палатки.

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