Кремль не увидел угрозы соглашениям по Карабаху из-за ситуации в Армении

Монастырь Агаоглан в Лачинском районе (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Несмотря на события в Армении, очень важно продолжать следовать договоренностям, которые были достигнуты между Баку, Ереваном и Москвой для прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Несмотря на события в Армении, очень важно идти по пути имплементации договоренностей, которые были достигнуты», — отметил он.

На вопрос журналистов, видит ли Кремль угрозу срыва договоренностей, Песков ответил отрицательно. «Нет пока, все реализуется», — подчеркнул он.

Песков также ответил на вопрос о состоявшемся накануне разговоре российского президента Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Журналисты обратили внимание на расхождение формулировок на сайте Кремля и премьера Армении. Так, в Ереване заявили, что в ходе беседы «президент Путин выразил поддержку законным властям Армении и выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации». Согласно сообщению на сайте Кремля, российский лидер «высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона».