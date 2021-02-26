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МИД России осудил авиаудар США в Сирии

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Россия решительно осуждает авиаудар, который США нанесли в Сирии по зданию, связанному с проиранским ополчением, поддерживаемым Дамаском. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов», — заявила она.

Ранее Минобороны США сообщило об авиаударе в Сирии по приказу президента Джо Байдена. По словам представителя ведомства, удар носил оборонительный характер, поскольку ему предшествовали три атаки ополченцев на американских военных в Ираке.

В Совфеде сочли возмутительным нанесенный в Сирии авиаудар США
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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что при нанесении удара Вашингтон опирался на разведданные, предоставленные Ираком.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «очень внимательно» следят за ситуацией в Сирии и находятся в контакте с сирийскими коллегами. При этом он не смог ответить на вопрос, уведомлял ли Вашингтон Москву об ударе, поскольку контакты идут по линии военных.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в беседе с РБК назвал решение нанести авиаудар по территории Сирии возмутительным, отметив, что удар был нанесен по территории суверенного государства без согласия руководства страны.

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