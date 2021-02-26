МИД России осудил авиаудар США в Сирии

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Россия решительно осуждает авиаудар, который США нанесли в Сирии по зданию, связанному с проиранским ополчением, поддерживаемым Дамаском. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов», — заявила она.

Ранее Минобороны США сообщило об авиаударе в Сирии по приказу президента Джо Байдена. По словам представителя ведомства, удар носил оборонительный характер, поскольку ему предшествовали три атаки ополченцев на американских военных в Ираке.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что при нанесении удара Вашингтон опирался на разведданные, предоставленные Ираком.