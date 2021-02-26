Эксперты оценили мотивы США нанести авиаудар по проиранским силам в Сирии

Пентагон (Фото: Ron Sachs / dpa / Global Look Press)

Авиаудар США в Сирии, который нанесли американские военные в ночь на 26 февраля, должен продемонстрировать, что Вашингтон продолжит противостоять Ирану в этом регионе, считают опрошенные РБК военные эксперты.

Пентагон накануне объявил о санкционированной президентом США Джо Байденом воздушной операции. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, пункты использовались группами боевиков, которых поддерживает Иран, и на этот шаг Вашингтон пошел, чтобы защитить американских военных и силы союзников в регионе.

«США пытаются давить на Иран и проиранские шиитские отряды иракского ополчения. В свою очередь, последние организовывают обстрелы американских баз и конвоев снабжения в Ираке. При этом данный удар со стороны США ничего серьезно не изменит, он скорее сейчас был нужен Байдену, чтобы выглядеть не слабее Трампа на внутриполитической арене», — заявил РБК военный эксперт Юрий Лямин.

По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, этот удар призван показать, что США не оставят без внимания попытки обстрела американских баз, расположенных на территории Ирака. «Американцы в очередной раз дают понять, что они будут реагировать на подобную ситуацию», — считает он. Однако, отмечает эксперт, аргументацию Вашингтона о том, кто несет ответственность за нападения на американских военных, проверить сложно.