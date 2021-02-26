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Эксперты оценили мотивы США нанести авиаудар по проиранским силам в Сирии

Пентагон
Пентагон (Фото: Ron Sachs / dpa / Global Look Press)

Авиаудар США в Сирии, который нанесли американские военные в ночь на 26 февраля, должен продемонстрировать, что Вашингтон продолжит противостоять Ирану в этом регионе, считают опрошенные РБК военные эксперты.

Пентагон накануне объявил о санкционированной президентом США Джо Байденом воздушной операции. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, пункты использовались группами боевиков, которых поддерживает Иран, и на этот шаг Вашингтон пошел, чтобы защитить американских военных и силы союзников в регионе.

«США пытаются давить на Иран и проиранские шиитские отряды иракского ополчения. В свою очередь, последние организовывают обстрелы американских баз и конвоев снабжения в Ираке. При этом данный удар со стороны США ничего серьезно не изменит, он скорее сейчас был нужен Байдену, чтобы выглядеть не слабее Трампа на внутриполитической арене», — заявил РБК военный эксперт Юрий Лямин.

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<p>Дмитрий Песков</p>

По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, этот удар призван показать, что США не оставят без внимания попытки обстрела американских баз, расположенных на территории Ирака. «Американцы в очередной раз дают понять, что они будут реагировать на подобную ситуацию», — считает он. Однако, отмечает эксперт, аргументацию Вашингтона о том, кто несет ответственность за нападения на американских военных, проверить сложно.

«Тут нужно обратить внимание на два момента. С одной стороны, это фактически подтверждение того, что и в Ираке, и в Сирии очень большие проблемы с государственностью, то есть другие страны решают свои задачи военными средствами без особой оглядки на местные государственные органы», — считает он.

Второй важный момент, по мнению Стефановича, заключается в том, что удар по расположенным в Восточной Сирии объектам нанесли на фоне попыток восстановить совместный план действий по иранской ядерной программе, так называемую иранскую ядерную сделку (СВПД).

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«США и продемонстрировали, что, с одной стороны, продолжается процесс по реанимации СВПД, а с другой — США продолжат противодействовать тому, что они считают нежелательной злонамеренной деятельностью Ирана в регионе», — заключил Стефанович.

США нанесли авиаудар в Сирии по приказу Байдена
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Джо Байден

Как уточняет The Washington Post, операция США в Сирии последовала за нападением на американскую базу в Ираке, ответственность за которое Вашингтон приписал группам боевиков, связанным с Ираном. 16 февраля в результате ракетного обстрела на севере Ирака погиб подрядчик, работавший с американскими военными, и был ранен военнослужащий США, еще несколько человек пострадали.

Источник The Washington Post также сообщил, что в результате удара по группе зданий вдоль восточной границы Сирии погибли несколько человек.

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