В Совфеде сочли возмутительным нанесенный в Сирии авиаудар США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 73,47 (-0,28) Инвестиции, 25 фев, 14:28
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 89,5 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 14:28
«Зенит» притих. В РПЛ потратили на трансферы наименьшую за 6 лет сумму Спорт, 12:02 В России — бум субсидиарной ответственности. Какие сделки в зоне риска Pro, 12:01 Нижегородское МЧС назвало негазифицированным пострадавший от взрыва дом Общество, 11:52 Милла Йовович сыграет главную роль в экранизации рассказа Джорджа Мартина Стиль, 11:51 Росреестр зафиксировал рост спроса на новостройки в Москве Недвижимость, 11:49 Эхо пандемии: 3 причины появления рынка просьюмеров Партнерский материал, 11:45 Гараж, Третьяковка и Эрмитаж: как работает скорая помощь для музеев РБК и Фонд Потанина, 11:45 Биткоин за сутки подешевел на 12% Крипто, 11:44 В Минздраве назвали возможные сроки очередного роста числа случаев COVID Общество, 11:42 Все городские библиотеки Москвы стали принимать единый читательский билет Город, 11:40 Хорошие плохие чувства: почему эволюция не уничтожила депрессию Социальная экономика, 11:40  Александр Лукашенко покинул пост главы Олимпийского комитета Белоруссии Спорт, 11:39 «Дом стоит, свет горит. Я окей»: каким получился новый альбом Земфиры Стиль, 11:34 Маск отреагировал на слухи о расследовании SEC о его твитах про Dogecoin Крипто, 11:31
Политика ,  
0 

В Совфеде сочли возмутительным нанесенный в Сирии авиаудар США

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Решение США нанести авиаудар по территории Сирии является крайне возмутительным. Об этом РБК сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это крайне возмутительно. Вот если бы кто-то по территории США нанес удар, как бы это выглядело? Они наносят удар по территории суверенной республики без согласия сирийского руководства», — отметил он.

Цеков счел абсурдным заявление про проиранские группировки, которые поддерживают Дамаск. По его мнению, американский авиаудар лишь обострит ситуацию в регионе.

Подобные действия всегда опасны в таком взрывоопасном регионе, каким является Ближний Восток, и в частности сирийский театр военных действий, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что если бы США нанесли удар по террористической группировке, его можно было бы обосновать, хотя американцев «никто туда не приглашал». Однако они нанесли удар по территории, где якобы находились сирийские ополченцы, которых поддерживает Иран.

«Американцам нужна небольшая маленькая, но победоносная война подальше от американских границ для того, чтобы отвлечь внимание своего народа от тех проблем, которые накопились», — заключил Джабаров.

Глава Пентагона раскрыл подробности нанесенного в Сирии авиаудара
Политика
Ллойд Остин

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Пять скрытых процессов на кадровом рынке в 2021 году Почему отказ от пластиковой упаковки может стать экологическим просчетом

Ранее США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар в Сирии по зданию, связанному с проиранским ополчением, которое поддерживает Дамаск.

Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что удар был нанесен с опорой на разведывательную информацию иракской стороны. В результате были уничтожены несколько объектов, расположенных на пограничном контрольно-пропускном пункте в Восточной Сирии.

Пентагон назвал атаку соразмерным военным ответом на несколько ударов, нанесенных боевиками по используемым военнослужащими США объектам в Ираке.

Совет Федерации Сирия США авиаудар новости
Материалы по теме
Глава Пентагона раскрыл подробности нанесенного в Сирии авиаудара
Политика
США нанесли авиаудар в Сирии по приказу Байдена
Политика
Боевики обстреляли новый пункт пропуска в Идлибской зоне деэскалации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter