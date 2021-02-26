В Совфеде сочли возмутительным нанесенный в Сирии авиаудар США

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Решение США нанести авиаудар по территории Сирии является крайне возмутительным. Об этом РБК сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это крайне возмутительно. Вот если бы кто-то по территории США нанес удар, как бы это выглядело? Они наносят удар по территории суверенной республики без согласия сирийского руководства», — отметил он.

Цеков счел абсурдным заявление про проиранские группировки, которые поддерживают Дамаск. По его мнению, американский авиаудар лишь обострит ситуацию в регионе.

Подобные действия всегда опасны в таком взрывоопасном регионе, каким является Ближний Восток, и в частности сирийский театр военных действий, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он подчеркнул, что если бы США нанесли удар по террористической группировке, его можно было бы обосновать, хотя американцев «никто туда не приглашал». Однако они нанесли удар по территории, где якобы находились сирийские ополченцы, которых поддерживает Иран.