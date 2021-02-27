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Байден анонсировал изменения в политике в отношении Саудовской Аравии

Вашингтон привлечет Эр-Рияд к ответственности за нарушение прав человека. После публикации доклада Нацразведки об обстоятельствах гибели журналиста Хашкаджи США ввели санкции против 76 человек, но наследный принц под них не попал
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом заявил ему, что Вашингтон намерен привлечь Эр-Рияд к ответственности после выводов разведки об обстоятельствах убийства журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Univision.

«Вчера я говорил с королем... Я дал ему понять, что правила меняются, и мы собираемся объявить о значительных изменениях сегодня [в пятницу, 26 февраля] и в понедельник. Мы собираемся привлечь их к ответственности за нарушения прав человека», — сказал Байден (цитата по Reuters).

По словам президента, Вашингтон намерен заставить Эр-Рияд соблюдать права человека, «если он хочет иметь с нами дело», передает CNN. Он не уточнил, какие конкретно шаги собираются предпринять Штаты и коснутся ли они наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

США ввели санкции против 76 человек после убийства журналиста
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

26 февраля Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что операцию, в результате которой был убит Хашкаджи, одобрил лично наследный принц. В документе говорится также, что в операции были задействованы охранники принца и его ключевой советник. Как заявило ведомство, Хашкаджи не могли убить без одобрения принца, поскольку он контролирует принятие решений в стране. «Наследный принц рассматривал Хашкаджи как угрозу для королевства и широко поддержал применение насильственных мер, если они были необходимы, чтобы заставить его замолчать», — приводит Bloomberg выдержку из документа. Отчет был подготовлен еще при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа.

Директор Нацразведки Аврил Хейнс заявила, что публикация доклада может осложнить отношения Вашингтона и Эр-Рияда. После того, как отчет был обнародован, Госдепартамент ввел визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии, которые, по мнению США, могут быть причастны к убийству Хашкаджи, а также к угрозам и запугиванию других диссидентов. При этом наследный принц в этом списке не фигурирует.

США сочли саудовского наследного принца причастным к убийству журналиста
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В МИД Саудовской Аравии заявили, что в отчете нацразведки содержится «негативная, ложная и неприемлемая оценка» действий руководства королевства и отвергли выводы ведомства. Министерство назвало убийство Хашкаджи «вопиющим нарушением законов и ценностей» страны, добавив, что власти предприняли все меры для расследования произошедшего и наказания виновных.

Джамаль Хашкаджи, который был известен своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, с 2017 года жил в США и работал в газете The Washington Post. Он пропал 2 октября 2018 года, после того как отправился в консульство королевства в Стамбуле для оформления документов. Прокуратура Турции считает, что Хашкаджи убили, а его тело расчленили и уничтожили. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства. 

Саудовский кронпринц признал ответственность за убийство Хашкаджи
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Мухаммед бен Салман

Саудовская Аравия официально признала гибель журналиста только в октябре 2019 года. Несколько месяцев спустя пятерых человек в королевстве приговорили к смертной казни по делу об убийстве Хашкаджи, еще трое получили тюремные сроки. В сентябре прошлого года были осуждены еще восемь причастных к убийству журналиста: они получили сроки от семи до 20 лет.

В сентябре 2019-го Мухаммед бен Салман впервые прокомментировал гибель Хашкаджи. Он признал, что несет ответственность за убийство журналиста, поскольку оно произошло, когда принц исполнял свои служебные обязанности. В то же время он настоял, что неназванные чиновники, причастные к операции, действовали без его ведома.

Автор
Наталия Анисимова
Джо Байден Саудовская Аравия Эр-Рияд права человека журналист убийство
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