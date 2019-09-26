Саудовский кронпринц признал ответственность за убийство Хашкаджи

Наследный принц впервые прокомментировал гибель оппозиционного журналиста в саудовском консульстве в октябре прошлого года. Он считает себя ответственным за произошедшее, однако утверждает, что Хашкаджи убили без его ведома

Мухаммед бен Салман (Фото: Bandar Algaloud / Reuters)

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман заявил, что несет ответственность за убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в прошлом году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейлер документального фильма PBS, который выйдет в эфир 1 октября.

«Я несу всю ответственность, потому что это произошло, когда я исполнял свои служебные обязанности», — сказал он в интервью журналисту Мартину Смиту. При этом кронпринц настаивает, что неназванные чиновники действовали без его ведома.

Кронпринц впервые публично комментирует убийство Хашкажди, отмечает агентство. Журналист, который был известен своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, пропал 2 октября 2018 года, после того как отправился в консульство королевства в Стамбуле для оформления документов. Саудовская Аравия официально признала гибель Хашкаджи только 20 октября.

Прокуратура Турции считает, что Хашкаджи убили, а его тело расчленили и уничтожили. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства. Турецкие СМИ со ссылкой на источники писали, что убить журналиста приказал советник бен Салмана Ахмед Ассири, а исполнением занимался атташе саудовского генконсульства в Стамбуле Ахмед Абдулла Альмузаини.