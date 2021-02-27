Эр-Рияд опроверг одобрение убийства Хашкаджи наследным принцем

Власти Саудовской Аравии отвергли выводы Национальной разведки США о причастности руководства королевства к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. МИД страны опубликовал соответствующее заявление в Twitter.

«Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отвергает содержащуюся в отчете негативную, ложную и неприемлемую оценку руководства королевства и отмечает, что отчет содержал неточную информацию и выводы», — говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

В министерстве сообщили, что убийство Хашкаджи было «вопиющим нарушением законов и ценностей» страны, а власти королевства предприняли все меры для расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

Ранее разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству Хашкаджи.