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Политика ,  
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Эр-Рияд опроверг одобрение убийства Хашкаджи наследным принцем

Власти Саудовской Аравии отвергли выводы Национальной разведки США о причастности руководства королевства к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. МИД страны опубликовал соответствующее заявление в Twitter.

«Правительство Королевства Саудовская Аравия полностью отвергает содержащуюся в отчете негативную, ложную и неприемлемую оценку руководства королевства и отмечает, что отчет содержал неточную информацию и выводы», — говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

В министерстве сообщили, что убийство Хашкаджи было «вопиющим нарушением законов и ценностей» страны, а власти королевства предприняли все меры для расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

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Фото:John Moore / Getty Images

Ранее разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству Хашкаджи.

Этот вывод американское ведомство обосновало тем, что преступление не могли совершить без одобрения принца, так как он контролирует принятие решений в стране. В разведке также указали, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд поддерживал применение насильственных мер, чтобы «заставить замолчать диссидентов за рубежом». Помимо этого, в докладе говорится, что в операции по похищению и убийству журналиста участвовали охранники принца и его ключевой советник.

Сам наследный принц еще в 2019 году признавал, что несет ответственность за убийство Хашкаджи, однако настаивал на том, что неназванные чиновники его администрации действовали без его ведома.

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Хашкаджи, выступавший с критикой политики Эр-Рияда, с 2017 года жил в США и работал в газете The Washington Post. Его убили в октябре 2018 года в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти заявляли, что это произошло в ходе конфликта в дипмиссии. В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что убить журналиста приказал Эр-Рияд.

В декабре 2019 года в Саудовской Аравии за убийство Хашкаджи пятерых человек приговорили к смертной казни. Еще трое получили тюремные сроки. В сентябре прошлого года были осуждены еще восемь причастных к убийству журналиста: они получили сроки от семи до 20 лет.

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