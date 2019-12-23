В Саудовской Аравии приговорили к казни пятерых убийц журналиста Хашкаджи

Генпрокуратура Саудовской Аравии сообщила, что пять человек приговорили к смертной казни по делу об убийстве в консульстве королевства в Турции журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на саудовского прокурора.

По словам прокурора, еще трех человек приговорили к тюремному заключению в общей сложности на 24 года. А еще одного фигуранта дела, бывшего советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани, освободили.

О смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, известного своей критикой в отношении властей Саудовской Аравии, королевство объявило 20 октября 2018 года. Он исчез 2 октября после посещения консульства страны в Турции.

Эр-Рияд объявил о задержании группы лиц, подозреваемых в преступлении.