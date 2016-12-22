Эрдоган заявил о причастности саудовского правительства к смерти Хашкаджи

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что приказ убить саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи поступил «с самых высоких уровней» правительства Саудовской Аравии. Об этом турецкий лидер написал в колонке для The Washington Post.

Он подчеркнул, что не верит, что король саудовской Аравии Салман Аль Сауд приказал убить журналиста. «Поэтому у меня нет оснований полагать, что его убийство отражает официальную политику Саудовской Аравии», — пояснил президент Турции. Он пояснил, что хорошие отношения между Стамбулом и Эр-Риядом не означают, что его страна «будет закрывать глаза на преднамеренное убийство».

В октябре издания Sabah и Hurriyet со ссылкой на источники сообщали , что приказ об убийстве Хашкаджи дал высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Ахмед Ассири, а исполнением занимался атташе саудовского генконсульства в Стамбуле Ахмед Абдулла Альмузаини. По данным собеседника изданий, он передал план убийства консулу Мухаммеду аль Утейби.Всего по делу об убийстве Хашкаджи были задержаны 15 человек. Все они граждане Саудовской Аравии. По данным газеты The New York Times , пятеро из них связаны с наследным принцем Мухаммедом Аль Саудом. Газета отмечает, что по меньшей мере девять подозреваемых работали в спецслужбах Саудовской Аравии. В Эр-Рияде все обвинения отрицают.

Хашкаджи пропал без вести 2 октября после того, как вошел в саудовское генконсульство в Стамбуле. Его тело до сих пор так и не нашли.