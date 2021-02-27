США сочли саудовского наследного принца причастным к убийству журналиста

Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Документ размещен на сайте ведомства.

«Мы полагаем, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман одобрил операцию в Стамбуле, в Турции, по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи», — говорится в докладе.

По данным разведки, в операции по похищению и убийству журналиста участвовали охранники принца и его ключевой советник. Также в США указали на то, что принц поддерживал применение насильственных мер, чтобы «заставить замолчать диссидентов за рубежом». Поимо этого, национальная разведка отмечает, что кронпринц контролирует принятие решений в Саудовской Аравии, а потому подобная операция не могла быть осуществлена без его разрешения.

Хашкаджи, выступавший с критикой политики Эр-Рияда, с 2017 года жил в США и работал в газете The Washington Post. Журналиста убили в октябре 2018 года в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Саудовские власти заявляли, что это произошло в ходе конфликта в дипмиссии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда говорил, что убить журналиста приказал Эр-Рияд.

Позже наследный принц Саудовской Аравии признал, что несет ответственность за убийство Хашкаджи, однако настаивал на том, что неназванные чиновники его администрации действовали без его ведома.



В декабре 2019 года в Саудовской Аравии к смертной казни по делу Хашкаджи приговорили пять человек. Еще трое получили тюремные сроки. В сентябре прошлого года были осуждены еще восемь причастных к убийству журналиста: они получили сроки от семи до 20 лет.