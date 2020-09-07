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В Саудовской Аравии 8 человек получили сроки по делу об убийстве Хашкаджи

Фото: Lefteris Pitarakis / AP
Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Прокуратура Саудовской Аравии вынесла обвинительный приговор в отношении восьми человек, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи осенью 2018 года в генконсульстве королевства в Турции. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление властей.

Согласно приговору, пять человек получили 20 лет тюремного заключения, еще трое получили от семи до десяти лет лишения свободы.

Приговор является окончательным и должен быть приведен в исполнение, подчеркнула сторона обвинения.

Саудовский журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи, известный своей критикой Эр-Рияда, исчез после посещения саудовского консульства в Стамбуле в начале октября 2018 года. 20 октября власти Саудовской Аравии признали, что его убили в результате ссоры в консульстве.

Семья саудовского журналиста Хашкаджи простила его убийц
Общество
Фото: Carsten Koall / Getty Images

В тот же день высокопоставленного сотрудника разведки страны генерала Ахмеда Ассири и советника кронпринца Сауда аль-Кахтани отправили в отставку. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ убить журналиста поступил от саудовских властей.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман признал свою ответственность за гибель Хакшкаджи, но настоял на том, что неназванные чиновники его администрации действовали без его ведома.

В декабре 2019 года пятерых причастных к убийству Хашкаджи в Саудовской Аравии приговорили к смертной казни. Еще троим осужденным дали тюремные сроки на 24 года.

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Однако в мае этого года семья Хашкаджи простила его убийц. «В эту добродетельную ночь священного месяца Рамадан мы, сыновья Джамаля Хашкаджи, прощаем тех, кто убил нашего отца», — говорилось в заявлении родственников журналиста.

Теги: Саудовская Аравия, журналист, убийство, приговор
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Семья саудовского журналиста Хашкаджи простила его убийц
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