В Саудовской Аравии 8 человек получили сроки по делу об убийстве Хашкаджи

Фото: Lefteris Pitarakis / AP

Прокуратура Саудовской Аравии вынесла обвинительный приговор в отношении восьми человек, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи осенью 2018 года в генконсульстве королевства в Турции. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление властей.

Согласно приговору, пять человек получили 20 лет тюремного заключения, еще трое получили от семи до десяти лет лишения свободы.

Приговор является окончательным и должен быть приведен в исполнение, подчеркнула сторона обвинения.

Саудовский журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи, известный своей критикой Эр-Рияда, исчез после посещения саудовского консульства в Стамбуле в начале октября 2018 года. 20 октября власти Саудовской Аравии признали, что его убили в результате ссоры в консульстве.