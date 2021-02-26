США ввели санкции против 76 человек после убийства журналиста

Ограничения вводятся против лиц, которые могут быть причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. Национальная разведка утверждает, что наследный принц одобрил операцию по похищению или убийству Хашкаджи.

США вводят визовые ограничения против 76 подданных Саудовской Аравии, которые могут быть причастны к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году, а также к угрозам и запугиванию других диссидентов, говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартмента.

26 февраля Национальная разведка Соединенных Штатов опубликовала доклад, в котором утверждается, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству Хашкаджи. «Мы полагаем, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман одобрил операцию в Стамбуле, в Турции, по захвату или убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи», — говорится в докладе.

В нем говорится, что разведка основывается на данных об участии ключевого советника и охранников принца в операции, а также поддержке им применения насильственных мер, чтобы «заставить замолчать диссидентов за рубежом». То что подобная операция могла быть осуществлена без разрешения кронпринца, маловероятно, считают в американской разведке.

Хашкаджи, выступавший с критикой политики Эр-Рияда, с 2017 года жил в США и работал в газете The Washington Post. Журналист был убит в октябре 2018 года в здании генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в ходе конфликта, заявляли саудовские власти. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда говорил, что убить журналиста приказал Эр-Рияд. Наследный принц Саудовской Аравии взял на себя ответственность за убийство Хашкаджи, однако настаивал на том, что неназванные чиновники его администрации действовали без его ведома.