Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в Идлибе

Турецкий лидер Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова оттеснить силы президента Сирии Башара Асада от своих наблюдательных постов в Идлибе

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Двое турецких военнослужащих погибли и еще двое получили ранения в результате авиаудара в провинции Идлиб, расположенной на северо-западе Сирии. Как сообщается в Twitter Минобороны Турции, воздушная атака была произведена правительственными силами президента республики Башара Асада.

В ответ силы Анкары нанесли удары по военным объектам властей Сирии (двум зенитно-ракетным комплексам (ЗРК), трем танкам и машинам), а также нейтрализовали 114 военнослужащих.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует оттеснить сирийские правительственные войска со своих военных наблюдательных постов в северо-западной части провинции Идлиб уже к концу февраля. «Так или иначе, мы освободим наши пункты от окружающих (сирийских правительственных сил Асада — РБК) к концу этого месяца», — сказал он (цитата по Reuters).

По его словам, «самая большая проблема» сегодня заключается в том, что Турция не может свободно использовать воздушное пространство над Идлибом. «Мы не сделаем ни малейшего шага назад в Идлибе, мы обязательно выведем режим (Асада) за границы, которые мы определили, и обеспечим возвращение людей в их дома», — отметил Эрдоган.