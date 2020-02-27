Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,52 (+0,6) Quote, 26 фев, 12:20
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 71,24 (+0,78) Quote, 26 фев, 12:20
Трамп сообщил о «быстром» процессе создания вакцины от коронавируса Общество, 05:01 CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России Экономика, 05:00 Число погибших от коронавируса в Китае достигло почти 3 тыс. человек Общество, 04:51 Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в Идлибе Политика, 04:19 Соловьев выгнал из студии экс-депутата Верховной рады после спора об УПА Общество, 03:42 СМИ узнали о планах Минфина повысить долю средств ФНБ в проектах до 40% Экономика, 03:23 Производители пива попросили ужесточить требования к его составу Бизнес, 02:38 В Румынии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Общество, 02:37 Небензя заявил об ожидании Россией ответа США о продлении СНВ-3 Политика, 01:17 «Манчестер Сити» вырвал победу у «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 01:00 На пивоваренном заводе в США произошла стрельба Общество, 00:57 В Норвегии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Общество, 00:56 На Украине сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России» Политика, 00:39 Каким будет экологический сбор для производителей упаковки и импортеров Pro, 00:27
Политика ,  
0 

Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в Идлибе

Турецкий лидер Эрдоган ранее заявил, что Анкара готова оттеснить силы президента Сирии Башара Асада от своих наблюдательных постов в Идлибе
Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Двое турецких военнослужащих погибли и еще двое получили ранения в результате авиаудара в провинции Идлиб, расположенной на северо-западе Сирии. Как сообщается в Twitter Минобороны Турции, воздушная атака была произведена правительственными силами президента республики Башара Асада.

В ответ силы Анкары нанесли удары по военным объектам властей Сирии (двум зенитно-ракетным комплексам (ЗРК), трем танкам и машинам), а также нейтрализовали 114 военнослужащих. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует оттеснить сирийские правительственные войска со своих военных наблюдательных постов в северо-западной части провинции Идлиб уже к концу февраля. «Так или иначе, мы освободим наши пункты от окружающих (сирийских правительственных сил Асада — РБК) к концу этого месяца», — сказал он (цитата по Reuters).   

По его словам, «самая большая проблема» сегодня заключается в том, что Турция не может свободно использовать воздушное пространство над Идлибом. «Мы не сделаем ни малейшего шага назад в Идлибе, мы обязательно выведем режим (Асада) за границы, которые мы определили, и обеспечим возвращение людей в их дома», — отметил Эрдоган.    

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после артобстрела 10 февраля турецкого поста в районе сирийского города Тафтаназ, в результате чего погибли пять турецких военных. После этого Турция нанесла ответный удар по 115 целям в расположении сирийской армии. Позднее, 20 февраля, поддерживаемая Анкарой сирийская оппозиция начала наступление против сил Асада. По позициям террористов на севере Сирии удары затем нанесли бомбардировщики Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России.  

Эрдоган обвинил войска режима Асада и действующих вместе с ними российских военных в нападении на мирных жителей и в обстреле турецких военных в Идлибе. Власти США назвали нападения на силы Анкары «выходящими за рамки». Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не выполнила ключевые обязательства по Идлибу в рамках мирных сочинских договоренностей. В российском Минобороны пришли к выводу, что боевики в Сирии используют против турецких военнослужащих и мирных граждан оружие, поступающее в страну из Ирака при «непосредственном участии» США.  

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Турция, Идлиб
Материалы по теме
Эрдоган вновь пригрозил военной операцией в Идлибе
Политика
Шойгу обсудил ситуацию в Идлибе с главой Минобороны Турции
Политика
SANA опубликовало видео отражения атаки боевиков в Идлибе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter