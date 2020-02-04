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Лавров заявил о невыполнении Турцией ряда обязательств по проблеме Идлиба

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу (Фото: kremlin.ru)

Турция не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые были призваны разрешить проблему Идлиба. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

Первое обязательство, по словам Лаврова, заключалось в отмежевании вооруженной оппозиции, которая сотрудничает с Турцией и готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористической группировки «Джебхат ан-Нусра», которая, как сказал министр, «мимикрировала» в «Хейят Тахрир аш-Шам» (обе группировки запрещены в России).

Глава МИДа отметил, что обе эти организации включены в террористические списки Совета Безопасности ООН. «Поэтому ни «нусровцам», ни их новой инкарнации в Идлибе делать нечего», — заявил он. Лавров добавил, что режим тишины в регионе должен соблюдаться, однако представители упомянутых группировок продолжают провокации.

По словам министра, еще одна причина сложившегося положения заключается в том, что внутри идлибской зоны не была создана демилитаризованная полоса в 10–20 км. «И об этом тоже мы напомнили нашим турецким партнерам», — отметил он. По его словам, российский МИД будет добиваться выполнения всех пунктов, о которых договорились президенты России и Турции.

Ситуация в Сирии обострилась осенью 2019 года, когда Турция начала операцию «Источник мира» против курдских формирований, которых Анкара считает террористами. На встрече в Сочи в октябре президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласовали шаги по выходу из кризиса на северо-востоке Сирии. Лидеры обеих стран договорились о приостановке операции и прекращении огня. Также соглашение предусматривало совместное патрулирование границ к западу и востоку от района операции.

Теги: Сергей Лавров, Турция, Идлиб
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