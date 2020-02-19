Минобороны обвинило США в использовании оружия против Турции в Сирии

По данным ЦПВС, с начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые американскими военными, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами

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Боевики в Сирии используют против турецких военнослужащих и мирных граждан оружие, поступающее на северо-восток республики с территории Ирака при «непосредственном участии» Соединенных Штатов. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв, передает ТАСС.

По его словам, с января из Ирака в Сирию прибыло в общей сложности 13 военных колонн с более чем 80 единицами бронетехники, 300 грузовиками с боеприпасами и другим вооружением. «Командованием американских войск в регионе осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием», — уточнили в ЦПВС.

Таким образом усложняется ситуация на северо-востоке Сирии, в том числе на территориях подконтрольных глобальной коалиции из 68 стран, возглавляемой Вашингтоном, по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), отметил Журавлёв.

Кроме того, из-за неблагоприятной гуманитарной обстановки и «постоянных обстрелов боевиками городов на северо-востоке страны», мирные сирийцы «массово покидают свои районы и переходят на территорию, подконтрольную нынешнему правительству Сирии». В качестве примера представитель Минобороны привел статистику: по его словам, с начала года через пункт пропуска «Эс-Салихия», расположенный в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор (здесь же находится одна из баз американцев), прошли около 23 тыс. сирийцев, преимущественно дети и пожилые люди.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил войска режима сирийского лидера Башара Асада и действующих вместе с ними российских военных в нападении на мирных жителей и обстреле турецких военных. Данное заявление прозвучало после того, как при артобстреле турецкого поста в сирийской провинции Идлиб погибли пятеро военнослужащих страны. В российском Минобороны слова Эрдогана опровергли, заявив, что причиной эскалации конфликта в Идлибе стало невыполнение Анкарой своих обещаний. Представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Турция не выполняет свою часть Сочинских договоренностей. Последнее соглашение между странами, заключенное в октябре, предполагало прекращение операции на севере Сирии, а также создание зон деэскалации в провинциях Идлиб и Алеппо.