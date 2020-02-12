Эрдоган обвинил Москву в нападениях в Идлибе и поставил ультиматум Сирии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 63,05 (-0,9) Quote, 12:44
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 68,78 (-0,98) Quote, 12:44
Дайджест Александра Сысоева: главные гастрономические события недели Стиль, 12:52 СМИ узнали о переговорах «Краснодара» по трансферу футболиста «Наполи» Спорт, 12:50 Антон Силуанов в прямом эфире ответит на вопросы читателей РБК Финансы, 12:43 Польша затребовала у «Газпрома» документы по делу о «Северном потоке-2» Бизнес, 12:42 Эрдоган сообщил о гибели 14 турецких военных из-за обстрелов в Идлибе Политика, 12:39 Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации в Идлибе Политика, 12:31 New perestroyka: почему в США расцвели кооперативы — Bloomberg Pro, 12:30 Почему российская b2b электронная торговля отстает от мировых темпов Партнерский материал, 12:30 Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить Общество, 12:24 В МИД России сообщили о погашении задолженности перед Советом Европы Политика, 12:18 СМИ сообщили о смерти двух российских бизнесменов на вилле в Испании Общество, 12:11 Как магазины шаговой доступности влияют на количество пищевых отходов Партнерский материал, 12:07 ePayments заблокировали: как теперь дешевле всего выводить криптовалюту Крипто, 12:01 «Ростелеком» заключил соглашение о покупке Tele2 у ВТБ и партнеров банка Технологии и медиа, 12:00
Политика ,  
0 

Эрдоган обвинил Москву в нападениях в Идлибе и поставил ультиматум Сирии

По словам президента Турции, ответственность за ситуацию в сирийской провинции лежит в том числе на силах режима Асада и российских военных
Реджеп Эрдоган (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и действующих вместе с войсками его правительственной армии российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе.

«В Идлибе режим [Асада], действующие вместе с ним российские силы и поддерживаемые Ираном боевики нападают на гражданское население», — сказал он (цитата по Ahval).

Эрдоган также пригрозил, что, если еще хотя бы один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен, республика будет наносить удары по сирийским силам везде, где сможет, передает Reuters. «Мы будем стрелять везде, не будучи связанными границами Идлибского и Сочинского меморандумов (речь идет о меморандуме о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. — РБК), если нашей армии будет нанесен ущерб в пунктах наблюдения и в других местах», — заявил он. 

«Мы ждали, что обещания, данные нам, будут выполнены, однако этого не произошло, никто не выполняет соглашения», — добавил турецкий лидер (цитата по NTV). По его словам, в случае наступательных действий Анкара «полна решимости» вывести свои войска за пределы наблюдательных пунктов в Идлибе. 

Эрдоган также уточнил, что число погибших турецких военных в сирийском Идлибе за последние дни возросло до 14 человек, ранения получили еще 45 военнослужащих. По его словам, ответственность за ситуацию в регионе лежит в том числе на силах действующего в Сирии режима. «Наша гуманитарная обязанность — поддержать борьбу мирного сирийского народа за выживание, особенно в Идлибе», — отметил он. 

Обострение обстановки в Идлибской зоне деэскалации Эрдоган обсудил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили 12 февраля в пресс-службе Кремля. Стороны оценили важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум 2018 года.    

В понедельник, 10 февраля, в результате артобстрела турецкого поста в районе Тафтаназа в провинции Идлиб погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пятеро были ранены. В Минобороны сообщили, что турецкие военные открыли ответный огонь и ликвидировали нападавших. После инцидента в Анкаре сообщили об ответном ударе по 115 целям в расположении сирийской армии. В результате согласно заявлениям турецкой стороны были «нейтрализованы» три танка, вертолет и 101 сирийский военный. Эрдоган заявил, что сирийское правительство «заплатит высокую цену» за убийство пяти турецких военных в Идлибе. Сирийская армия, в свою очередь, сообщила, что готова отвечать на дальнейшие атаки турок.     

Нападения на турецких военных осудили в Вашингтоне, назвав их «немыслимыми» и «выходящими за рамки». «Мы твердо намерены поддерживать Турцию в этой ситуации и попросить Россию прекратить поддержку Асада», — заявила постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Идлибе, отметив, что все обязательства Анкары по урегулированию ситуации в сирийском регионе предусмотрены сочинскими соглашениями.   

Мирные договоренности по Сирии были достигнуты во время сочинских встреч Эрдогана с Владимиром Путиным в сентябре 2018-го и октябре прошлого года. Последнее соглашение предполагало прекращение военной операции на севере Сирии, организацию совместных российско-турецких военных патрулей, а также создание зон деэскалации в провинциях Идлиб и Алеппо.    

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Реджеп Тайип Эрдоган, Сирия, Идлиб
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Турция сообщила о «нейтрализации» 51 сирийского военного в Идлибе
Политика
Эрдоган пригрозил Сирии «высокой ценой» за убитых в Идлибе военных
Политика
В Анкаре прошли российско-турецкие переговоры по ситуации в Идлибе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter