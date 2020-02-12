Эрдоган обвинил Москву в нападениях в Идлибе и поставил ультиматум Сирии

По словам президента Турции, ответственность за ситуацию в сирийской провинции лежит в том числе на силах режима Асада и российских военных

Реджеп Эрдоган (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и действующих вместе с войсками его правительственной армии российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе.

«В Идлибе режим [Асада], действующие вместе с ним российские силы и поддерживаемые Ираном боевики нападают на гражданское население», — сказал он (цитата по Ahval).

Эрдоган также пригрозил, что, если еще хотя бы один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен, республика будет наносить удары по сирийским силам везде, где сможет, передает Reuters. «Мы будем стрелять везде, не будучи связанными границами Идлибского и Сочинского меморандумов (речь идет о меморандуме о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации. — РБК), если нашей армии будет нанесен ущерб в пунктах наблюдения и в других местах», — заявил он.

«Мы ждали, что обещания, данные нам, будут выполнены, однако этого не произошло, никто не выполняет соглашения», — добавил турецкий лидер (цитата по NTV). По его словам, в случае наступательных действий Анкара «полна решимости» вывести свои войска за пределы наблюдательных пунктов в Идлибе.

Эрдоган также уточнил, что число погибших турецких военных в сирийском Идлибе за последние дни возросло до 14 человек, ранения получили еще 45 военнослужащих. По его словам, ответственность за ситуацию в регионе лежит в том числе на силах действующего в Сирии режима. «Наша гуманитарная обязанность — поддержать борьбу мирного сирийского народа за выживание, особенно в Идлибе», — отметил он.