«Таких спокойных выборов еще не было». Как Белоруссия избирала Лукашенко Он набрал 86,82% голосов и пошел на седьмой президентский срок

В Белоруссии прошли президентские выборы. Александр Лукашенко в седьмой раз победил. Подробнее о том, что происходило в день голосования и как весь избирательный процесс оценили наблюдатели, — в материале РБК

Фото: Екатерина Постникова / РБК

На выборах президента Белоруссии, которые прошли 26 января, действующий глава государства Александр Лукашенко переизбрался на седьмой срок. По предварительным подсчетам ЦИК республики (окончательные итоги станут известны 3 февраля), при явке 85,7% он набрал 86,82% голосов. У четырех других кандидатов показатели следующие:

первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии, бывший депутат палаты представителей (нижняя палата парламента) Сергей Сыранков — 3,21% голосов;

депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич — 2,02%;

предприниматель, бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая — 1,86%;

председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского совета депутатов Александр Хижняк — 1,74%.

3,6% избирателей проголосовали против всех.

«На этих выборах мы стремились сделать все ну так демократично, чтобы даже самый последний враг не прицепился к нам. Мы старались очень», — заявил 27 января Лукашенко главе наблюдательной миссии СНГ, генеральному секретарю СНГ Сергею Лебедеву. «Мы это видели», — ответил тот.

Как шел избирательный процесс

В начале 2025 года Лукашенко заявил, что президентские выборы должны быть как праздник. «Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли и мы не подставлялись лишний раз под критику», — поручил он облисполкомам и Минскому горисполкому 3 января.

Праздник на всех избирательных участках в Минске, где побывала корреспондент РБК, включал два элемента: музыку (иногда это была звучащая из колонок песня «Это Беларусь, страна моя», иногда живые концерты школьных коллективов) и буфет, украшенный красно-зелеными шарами в цвет белорусского флага. «У нас сегодня был шикарный концерт: наши учащиеся здесь пели, танцевали. Для нас для всех это праздник, для наших избирателей это тоже праздник — они все приходили посмотреть концерт. Очень пользуется популярностью наш буфет, — похвасталась РБК председатель избирательной комиссии на участке № 54 Елена Бобко. — Для меня с детства каждые выборы — это то, куда идешь с бабушкой, дедушкой, с родителями и посещаешь буфет. Поэтому для детей это тоже такой своеобразный праздник».

Еще один элемент торжества — чествование тех, кому исполнилось 18 и кто пришел голосовать впервые. По этому случаю молодым избирателям вручали футболки с надписью «Мой голос первый» и брошюру «Символы суверенной Беларуси». Их корреспонденту РБК продемонстрировал председатель комиссии на участке № 39 Андрей Петухов. «Мы возлагаем надежды на наше будущее. Наверное, каждый гражданин обязан отдать свой голос, выполнить долг, — говорит Петухов. — Как проголосуют, это другое дело. Но едины мы в одном: Беларусь должна быть стабильной, развивающейся, независимой». Петухов убежден, что в России любят Александра Лукашенко. «Думаю, что с пониманием относятся и, мне кажется, даже где-то завидуют, что у нас такой президент, которого весь народ называет Батька, — пояснил председатель. — Братья-славяне всегда были заодно. Сегодня в нашем общем славянском доме беда. Президент Лукашенко по сути своей миротворец, и весь народ это чувствует».

Фото: Екатерина Постникова / РБК

Как идет голосование, на брифингах в течение всего 26 января рассказывал глава ЦИК Игорь Карпенко. Главной бедой и злостным нарушением, по его мнению, были не вбросы или какие-то другие фальсификации (эти слова не прозвучали ни разу), но то, что некоторые избиратели пытались сфотографировать заполненный бюллетень или унести его с собой на память. Отвечая на вопрос РБК, почему это считается нарушением, Карпенко пояснил: «Если я голосую за кого-то и выставляю это в интернет, как вы считаете, это агитация или нет? <…> Я считаю, что агитация. А агитация в день голосования запрещена <…>. Мы ее не изобретали, эту норму, мы ее подсмотрели у других стран, которые активно ее применяют».

Соответствующий запрет в белорусский Избирательный кодекс внесли в марте 2023 года. Тогда же было решено не создавать участки для голосования за рубежом, поэтому, чтобы проголосовать, гражданин Белоруссии, постоянно живущий за границей, должен приехать в республику. «Тоже много эту тему мусолят. Так выборы идут фактически шесть дней: пять — досрочное голосование и основной день голосования. Ну приедь, повидайся с родственниками, пообщайся с друзьями — школьными там, институтскими, порешай какие-то свои вопросы. В конце концов, хотя бы посмотри на страну — как она развивается, изменяется. Нормальный, хороший, мне кажется, подход, — расписал преимущества этого решения Карпенко. — А так за рубежом живет… Участки создай за рубежом, еще б лучше, чтобы на дом прям пришли с урной проголосовать. Немножко надо быть мобильнее».

По подсчетам ЦИК, для голосования в Белоруссию приехали 114 граждан.

Во время брифингов на прямую видеосвязь с главой ЦИК выходили председатели региональных избиркомов. «Сегодня в нашем городе солнечная погода, поэтому настроение членов комиссии сегодня на протяжении всего дня отличное, — поздоровавшись с коллегами, доложил глава участка для голосования № 104 Октябрьского района Гродно Александр Рымко. — Явка избирателей, как вы видите, очень высокая. Идут голосовать целыми семьями с положительными эмоциями. Приятно отметить и нашу молодежь, и их активную жизненную позицию». В целом о «спокойной, доброжелательной обстановке», высокой явке и активном участии избирателей говорили все региональные представители.

О том, что все прошло штатно, заявили и в МВД республики. Глава ведомства Иван Кубраков сообщил, что таких спокойных выборов в истории Белоруссии еще не было, и поблагодарил «соотечественников за правопослушное поведение».

В 2020 году за президентскими выборами последовали многодневные протесты, участники которых отказывались признать победу Александра Лукашенко. На тех выборах собирались баллотироваться три оппозиционных кандидата — блогер Сергей Тихановский, банкир Виктор Бабарико и предприниматель, сооснователь и директор в 2005–2017 годах Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Тихановского перед выборами задержали (и в 2021 году приговорили к 18 годам заключения), и на выборы пошла его супруга Светлана Тихановская. Бабарико и Цепкало ЦИК отказала в регистрации. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% (4,66 млн) голосов, Тихановская набрала 10,12% (588,6 тыс.). Многие участники протестов были арестованы и осуждены; оппозиционные структуры, выступавшие с жесткой критикой Лукашенко, подверглись преследованиям и фактически прекратили свою деятельность. Бабарико в 2021 году был приговорен к 14 годам лишения свободы за отмывание средств, полученных преступным путем, и получение взятки в особо крупном размере; Цепкало вместе с семьей покинул страну после возбуждения против него уголовного дела. Заочно приговорен к 17 годам колонии за участие в экстремистском формировании. Тихановская после выборов покинула Белоруссию и продолжила политическую деятельность за рубежом. В 2023 году была заочно приговорена к 15 годам колонии общего режима — также за участие в экстремистском формировании.

Что о выборах сказали наблюдатели

За голосованием следили 486 международных наблюдателей — из них 374 от восьми международных организаций и 112 обозначенных как независимые. Самая многочисленная группа — 296 человек — это наблюдатели от СНГ. 27 января ее представители заявили, что выборы «были свободными, прозрачными, конкурентными и соответствовали принципам проведения демократических выборов».

«Вчера, в день выборов, беларусы продемонстрировали единство и желание подтвердить курс, которым идет братская Беларусь, на сохранение мира, стабильности, на поступательное развитие», — сказал на пресс-конференции глава миссии СНГ Сергей Лебедев. По его словам, «были тревожные чувства, опасения, что провокаторы и недруги Белоруссии могут устроить какие-то провокации, попытаться сорвать выборы, внести нестабильность в обстановку», но «все белорусские структуры сработали очень эффективно», и вся избирательная кампания прошла спокойно.

Фото: Екатерина Постникова / РБК

Комментируя итоги выборов, Лебедев и его коллеги по наблюдению вступили в заочную полемику с западными странами и институтами, которые еще до завершения выборов назвали их фиктивными. «Они не имеют никакого морального права давать оценки нашим выборам, — заявил он. — Я много лет проработал на Западе, в Западной Германии, в США. Я своими глазами видел эту «демократию». О чем речь? Нет у них никакого морального права нас учить».

Глава миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подтвердил, что «монополии Запада на оценку выборов совершенно точно пришел конец». «То, что их не было в Республике Беларусь, никоим образом не меняет ни содержания, ни существа состоявшихся выборов, ни оценки, которую мы вам уже изложили», — сказал Косачев, раскритиковав Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) за «лестные оценки» выборов в США, чья избирательная система «содержит в себе колоссальное количество недостатков».

В последний раз наблюдатели ОБСЕ были в Белоруссии в 2019 году, на парламентских выборах. Как сообщили в ОБСЕ 8 января, на нынешние выборы Минск наблюдателей организации приглашать не стал: глава БДИПЧ Маттео Мекаччи выразил сожаление, отметив, что граждане и власти не смогут «получить беспристрастную, прозрачную и всестороннюю оценку» голосования. Однако за десять дней до выборов МИД Белоруссии сообщил, что направил ОБСЕ приглашение, на что в организации ответили, что оно поступило слишком поздно: у миссии БДИПЧ не было «доступа к ключевым этапам избирательного процесса», и это «делает полноценное наблюдение невозможным».

Лукашенко уверен, что десяти дней было достаточно. «Ну, не приехали — приехали те, кто хотел. Поэтому чего нас в этом упрекать», — заявил он 27 января генсекретарю и главе наблюдательной миссии ШОС Нурлану Ермекбаеву.

Евросоюз дал оценку прошедшим в Белоруссии выборам: глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что они «не были ни свободными, ни справедливыми» и проходили в условиях «беспрецедентных репрессий». Из-за этого, а также «из-за участия белорусского режима в агрессивной войне России против Украины и ее гибридных атаках на соседей» Брюссель продолжит вводить санкции против Минска, одновременно поддерживая «белорусские демократические силы в изгнании». 26 января Каллас опубликовала фото с Тихановской, сделанное на встрече глав МИД стран ЕС, чтобы «подтвердить свою поддержку свободной и демократической Беларуси».

В США насчет белорусских выборов пока не высказывались, и неясно, будут ли это делать. За девять дней до выборов их раскритиковал госсекретарь предыдущей администрации Энтони Блинкен. Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа с сайта Госдепартамента заявление удалили. Его текст можно найти на сайте американского посольства в Белоруссии, которое с 2022 года закрыто.