«Таких спокойных выборов еще не было». Как Белоруссия избирала Лукашенко

«Таких спокойных выборов еще не было». Как Белоруссия избирала ЛукашенкоОн набрал 86,82% голосов и пошел на седьмой президентский срок
На выборах президента Белоруссии, которые прошли 26 января, действующий глава государства Александр Лукашенко переизбрался на седьмой срок. По предварительным подсчетам ЦИК республики (окончательные итоги станут известны 3 февраля), при явке 85,7% он набрал 86,82% голосов. У четырех других кандидатов показатели следующие:
- первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии, бывший депутат палаты представителей (нижняя палата парламента) Сергей Сыранков — 3,21% голосов;
- депутат палаты представителей, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич — 2,02%;
- предприниматель, бывший депутат палаты представителей Анна Канопацкая — 1,86%;
- председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского совета депутатов Александр Хижняк — 1,74%.
3,6% избирателей проголосовали против всех.
«На этих выборах мы стремились сделать все ну так демократично, чтобы даже самый последний враг не прицепился к нам. Мы старались очень», — заявил 27 января Лукашенко главе наблюдательной миссии СНГ, генеральному секретарю СНГ Сергею Лебедеву. «Мы это видели», — ответил тот.
Как шел избирательный процесс
В начале 2025 года Лукашенко заявил, что президентские выборы должны быть как праздник. «Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли и мы не подставлялись лишний раз под критику», — поручил он облисполкомам и Минскому горисполкому 3 января.
Праздник на всех избирательных участках в Минске, где побывала корреспондент РБК, включал два элемента: музыку (иногда это была звучащая из колонок песня «Это Беларусь, страна моя», иногда живые концерты школьных коллективов) и буфет, украшенный красно-зелеными шарами в цвет белорусского флага. «У нас сегодня был шикарный концерт: наши учащиеся здесь пели, танцевали. Для нас для всех это праздник, для наших избирателей это тоже праздник — они все приходили посмотреть концерт. Очень пользуется популярностью наш буфет, — похвасталась РБК председатель избирательной комиссии на участке № 54 Елена Бобко. — Для меня с детства каждые выборы — это то, куда идешь с бабушкой, дедушкой, с родителями и посещаешь буфет. Поэтому для детей это тоже такой своеобразный праздник».
Еще один элемент торжества — чествование тех, кому исполнилось 18 и кто пришел голосовать впервые. По этому случаю молодым избирателям вручали футболки с надписью «Мой голос первый» и брошюру «Символы суверенной Беларуси». Их корреспонденту РБК продемонстрировал председатель комиссии на участке № 39 Андрей Петухов. «Мы возлагаем надежды на наше будущее. Наверное, каждый гражданин обязан отдать свой голос, выполнить долг, — говорит Петухов. — Как проголосуют, это другое дело. Но едины мы в одном: Беларусь должна быть стабильной, развивающейся, независимой». Петухов убежден, что в России любят Александра Лукашенко. «Думаю, что с пониманием относятся и, мне кажется, даже где-то завидуют, что у нас такой президент, которого весь народ называет Батька, — пояснил председатель. — Братья-славяне всегда были заодно. Сегодня в нашем общем славянском доме беда. Президент Лукашенко по сути своей миротворец, и весь народ это чувствует».
Как идет голосование, на брифингах в течение всего 26 января рассказывал глава ЦИК Игорь Карпенко. Главной бедой и злостным нарушением, по его мнению, были не вбросы или какие-то другие фальсификации (эти слова не прозвучали ни разу), но то, что некоторые избиратели пытались сфотографировать заполненный бюллетень или унести его с собой на память. Отвечая на вопрос РБК, почему это считается нарушением, Карпенко пояснил: «Если я голосую за кого-то и выставляю это в интернет, как вы считаете, это агитация или нет? <…> Я считаю, что агитация. А агитация в день голосования запрещена <…>. Мы ее не изобретали, эту норму, мы ее подсмотрели у других стран, которые активно ее применяют».
Соответствующий запрет в белорусский Избирательный кодекс внесли в марте 2023 года. Тогда же было решено не создавать участки для голосования за рубежом, поэтому, чтобы проголосовать, гражданин Белоруссии, постоянно живущий за границей, должен приехать в республику. «Тоже много эту тему мусолят. Так выборы идут фактически шесть дней: пять — досрочное голосование и основной день голосования. Ну приедь, повидайся с родственниками, пообщайся с друзьями — школьными там, институтскими, порешай какие-то свои вопросы. В конце концов, хотя бы посмотри на страну — как она развивается, изменяется. Нормальный, хороший, мне кажется, подход, — расписал преимущества этого решения Карпенко. — А так за рубежом живет… Участки создай за рубежом, еще б лучше, чтобы на дом прям пришли с урной проголосовать. Немножко надо быть мобильнее».
По подсчетам ЦИК, для голосования в Белоруссию приехали 114 граждан.
Во время брифингов на прямую видеосвязь с главой ЦИК выходили председатели региональных избиркомов. «Сегодня в нашем городе солнечная погода, поэтому настроение членов комиссии сегодня на протяжении всего дня отличное, — поздоровавшись с коллегами, доложил глава участка для голосования № 104 Октябрьского района Гродно Александр Рымко. — Явка избирателей, как вы видите, очень высокая. Идут голосовать целыми семьями с положительными эмоциями. Приятно отметить и нашу молодежь, и их активную жизненную позицию». В целом о «спокойной, доброжелательной обстановке», высокой явке и активном участии избирателей говорили все региональные представители.
О том, что все прошло штатно, заявили и в МВД республики. Глава ведомства Иван Кубраков сообщил, что таких спокойных выборов в истории Белоруссии еще не было, и поблагодарил «соотечественников за правопослушное поведение».
В 2020 году за президентскими выборами последовали многодневные протесты, участники которых отказывались признать победу Александра Лукашенко. На тех выборах собирались баллотироваться три оппозиционных кандидата — блогер Сергей Тихановский, банкир Виктор Бабарико и предприниматель, сооснователь и директор в 2005–2017 годах Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Тихановского перед выборами задержали (и в 2021 году приговорили к 18 годам заключения), и на выборы пошла его супруга Светлана Тихановская. Бабарико и Цепкало ЦИК отказала в регистрации.
По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% (4,66 млн) голосов, Тихановская набрала 10,12% (588,6 тыс.).
Многие участники протестов были арестованы и осуждены; оппозиционные структуры, выступавшие с жесткой критикой Лукашенко, подверглись преследованиям и фактически прекратили свою деятельность. Бабарико в 2021 году был приговорен к 14 годам лишения свободы за отмывание средств, полученных преступным путем, и получение взятки в особо крупном размере; Цепкало вместе с семьей покинул страну после возбуждения против него уголовного дела. Заочно приговорен к 17 годам колонии за участие в экстремистском формировании. Тихановская после выборов покинула Белоруссию и продолжила политическую деятельность за рубежом. В 2023 году была заочно приговорена к 15 годам колонии общего режима — также за участие в экстремистском формировании.
Что о выборах сказали наблюдатели
За голосованием следили 486 международных наблюдателей — из них 374 от восьми международных организаций и 112 обозначенных как независимые. Самая многочисленная группа — 296 человек — это наблюдатели от СНГ. 27 января ее представители заявили, что выборы «были свободными, прозрачными, конкурентными и соответствовали принципам проведения демократических выборов».
«Вчера, в день выборов, беларусы продемонстрировали единство и желание подтвердить курс, которым идет братская Беларусь, на сохранение мира, стабильности, на поступательное развитие», — сказал на пресс-конференции глава миссии СНГ Сергей Лебедев. По его словам, «были тревожные чувства, опасения, что провокаторы и недруги Белоруссии могут устроить какие-то провокации, попытаться сорвать выборы, внести нестабильность в обстановку», но «все белорусские структуры сработали очень эффективно», и вся избирательная кампания прошла спокойно.
Комментируя итоги выборов, Лебедев и его коллеги по наблюдению вступили в заочную полемику с западными странами и институтами, которые еще до завершения выборов назвали их фиктивными. «Они не имеют никакого морального права давать оценки нашим выборам, — заявил он. — Я много лет проработал на Западе, в Западной Германии, в США. Я своими глазами видел эту «демократию». О чем речь? Нет у них никакого морального права нас учить».
Глава миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев подтвердил, что «монополии Запада на оценку выборов совершенно точно пришел конец». «То, что их не было в Республике Беларусь, никоим образом не меняет ни содержания, ни существа состоявшихся выборов, ни оценки, которую мы вам уже изложили», — сказал Косачев, раскритиковав Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) за «лестные оценки» выборов в США, чья избирательная система «содержит в себе колоссальное количество недостатков».
В последний раз наблюдатели ОБСЕ были в Белоруссии в 2019 году, на парламентских выборах. Как сообщили в ОБСЕ 8 января, на нынешние выборы Минск наблюдателей организации приглашать не стал: глава БДИПЧ Маттео Мекаччи выразил сожаление, отметив, что граждане и власти не смогут «получить беспристрастную, прозрачную и всестороннюю оценку» голосования. Однако за десять дней до выборов МИД Белоруссии сообщил, что направил ОБСЕ приглашение, на что в организации ответили, что оно поступило слишком поздно: у миссии БДИПЧ не было «доступа к ключевым этапам избирательного процесса», и это «делает полноценное наблюдение невозможным».
Лукашенко уверен, что десяти дней было достаточно. «Ну, не приехали — приехали те, кто хотел. Поэтому чего нас в этом упрекать», — заявил он 27 января генсекретарю и главе наблюдательной миссии ШОС Нурлану Ермекбаеву.
Евросоюз дал оценку прошедшим в Белоруссии выборам: глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что они «не были ни свободными, ни справедливыми» и проходили в условиях «беспрецедентных репрессий». Из-за этого, а также «из-за участия белорусского режима в агрессивной войне России против Украины и ее гибридных атаках на соседей» Брюссель продолжит вводить санкции против Минска, одновременно поддерживая «белорусские демократические силы в изгнании». 26 января Каллас опубликовала фото с Тихановской, сделанное на встрече глав МИД стран ЕС, чтобы «подтвердить свою поддержку свободной и демократической Беларуси».
В США насчет белорусских выборов пока не высказывались, и неясно, будут ли это делать. За девять дней до выборов их раскритиковал госсекретарь предыдущей администрации Энтони Блинкен. Однако с приходом в Белый дом Дональда Трампа с сайта Госдепартамента заявление удалили. Его текст можно найти на сайте американского посольства в Белоруссии, которое с 2022 года закрыто.
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