Путин после выборов в Белоруссии заявил, что ждет Лукашенко в Москве
Президент России Владимир Путин поздравил переизбранного на пост главы Белоруссии Александра Лукашенко и пригласил в Москву, сообщила пресс-служба Кремля.
26 января в Белоруссии прошли выборы президента. По их результатам действующий глава государства Александр Лукашенко переизбрался на седьмой президентский срок. За него проголосовали 86,82% избирателей.
«Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Белоруссия», — говорится в поздравительной телеграмме.
По словам Путина, им с Лукашенко удалось «немало сделать для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском». Эту работу стороны намерены продолжить, добавил он.
Российский президент пожелал белорусскому коллеге «успехов в государственной деятельности», а также «доброго здоровья и благополучия».
«Как условились, жду Вас в скором времени в Москве», — добавил он.
Выборы в Белоруссии прошли в отсутствие западных наблюдателей и без избирательных участков за рубежом, поэтому их результаты вызвали сомнения у ряда зарубежных политиков. Так, по мнению сотрудников польского МИДа, «из-за действий властей в выборах не могли участвовать независимые кандидаты», а избирательная кампания «сопровождалась репрессиями против политических оппонентов и запугиванием представителей белорусского гражданского общества». В ЕС также заявили, что не считают выборы в Белоруссии свободными и демократичными, поэтому собираются продолжать вводить санкции против Минска. При этом глава МВД Белоруссии назвал прошедшие выборы самыми спокойными в истории.
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