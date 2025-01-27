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Политика ,  
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Путин поздравил Лукашенко с «убедительной победой» на выборах президента

Александр&nbsp;Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Максим Шипенков / AP / ТАСС)

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

«Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах и пожелал успешной работы на высшем государственном посту», — говорится в сообщении.

Ранее президент России также направил Лукашенко поздравительную телеграмму. По его словам, Москве и Минску за годы сотрудничества удалось многого достичь, укрепить дружественные связи и наладить взаимодействие по ряду вопросов. Путин пригласил Лукашенко посетить Москву в ближайшее время.

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Фото:Misha Friedman / Getty Images

Выборы президента Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко победил с результатом 87,6%. Другие кандидаты показали следующие результаты:

  • депутат палаты представителей (нижняя палата парламента), лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич — 2,02% голосов;
  • предприниматель, бывший депутат палаты представителей (2016–2019) Анна Канопацкая (48 лет), которая участвовала в выборах президента 2020 года, — 1,86%;
  • первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии с мая 2024 года, бывший депутат палаты представителей Сергей Сыранков — 3,21%;
  • председатель Республиканской партии труда и справедливости, депутат Минского городского Совета депутатов Александр Хижняк — 1,74%.

Еще 5,1% избирателей проголосовали против всех кандидатов. Явка на выборах составила 85,7%.

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