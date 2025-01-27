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Война санкций ,  
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Великобритания расширила санкции против Белоруссии из-за выборов

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Война санкций
Лондон ввел санкции против трех оборонных предприятий, а также глав ЦИК и ГУБОПиК, связав это с выборами президента и нарушением прав человека. По данным ЦИК Белоруссии, Лукашенко накануне победил с результатом 86,82%
Пресс-конференция&nbsp;Центральной избирательной комиссии Белоруссии, Минск, 27 января 2025 года
Пресс-конференция Центральной избирательной комиссии Белоруссии, Минск, 27 января 2025 года (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Великобритания расширила санкции против Белоруссии, добавив в санкционный список девять новых позиций. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Британское правительство выпустило заявление совместно с Канадой, ЕС, Новой Зеландией и Австралией, в котором связало новые ограничения с президентскими выборами, прошедшими в Белоруссии накануне.

«Мы едины в осуждении фиктивных президентских выборов в Беларуси 26 января и продолжающихся нарушений прав человека, совершаемых белорусским режимом. Недавно объявленные санкции представляют собой скоординированные многосторонние усилия по привлечению режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко к ответственности», — говорится в сообщении.

Под санкции попали шесть физических лиц. Это:

  • глава ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко;
  • начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) белорусского МВД Андрей Ананенко;
  • начальник СИЗО № 1 Белоруссии полковник Андрей Цедрик;
  • замглавы ГУБОПиК, руководитель третьего отдела ведомства, ответственного за борьбу с экстремизмом, Михаил Бедункевич;
  • начальник «Тюрьмы № 1» города Гродно Павел Казаков;
  • начальник ИК № 11 в Гродненской области Белоруссии Виктор Дубровка.

Их активы на территории Великобритании будут заморожены, а им самим запрещен въезд в страну. Основанием для введения санкций Лондон назвал причастность этих лиц к нарушению прав человека в Белоруссии.

Также Лондон ввел ограничения против трех предприятий — завода «Легмаш», КБ «Беспилотные вертолеты» и компании «Алевкурп». Их британская сторона назвала «вовлеченными лицами», поскольку они работают в белорусском оборонном секторе, имеющем стратегическое значение для страны.

Президентские выборы прошли в Белоруссии накануне, 26 января. По данным белорусского ЦИК, на них с результатом 86,82% победил действующий президент Александр Лукашенко, который баллотировался в седьмой раз.

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года. Российский коллега Владимир Путин уже поздравил его с победой, Кремль заявил, что голосование было прозрачным и честным. Евросоюз назвал выборы в Белоруссии фиктивными и несвободными и пообещал новые санкции против Минска. Посольство США в Белоруссии еще до голосования заявило, что выборы в республике не могут быть свободными и справедливыми «в нынешней репрессивной обстановке в стране».

Карпенко, комментируя заявления лидеров Евросоюза о непризнании результатов президентских выборов, заявил, что республике «ни горячо, ни холодно» от претензий к выборам.

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Великобритания санкции Белоруссия
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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