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В Белом доме связали пересмотр решения по Abrams с ситуацией на фронте

В Белом доме связали пересмотр решения о передаче Киеву Abrams с условиями на поле боя
Президент Джо Байден на вопрос, заставила ли его передумать Германия, ответил отрицательно. Ранее Пентагон не видел смысла в поставках Abrams, объясняя это сложностями обслуживания

США пересмотрели вопрос о поставках на Украину своих танков Abrams в связи с условиями на поле боя, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Что изменилось? .. Условия на поле боя, а также то, какие боевые действия ведет Россия, и — что более важно — то, какие боевые действия, как мы считаем, смогут вести украинцы в предстоящие недели, месяцы, в 2023 году», — сказал он. Как заявил президент США Джо Байден, украинские войска готовятся к контрнаступлению.

Байден на вопрос, почему решение о передаче танков было принято только сейчас и заставила ли передумать Германия, ответил отрицательно. «Германия не заставила меня передумать. Мы хотели убедиться, что мы все вместе. И это то, что мы собирались сделать все это время, и это то, что мы делаем прямо сейчас», — сказал он.

Американский лидер объявил, что Соединенные Штаты направят на Украину 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому танковому батальону.

В среду Германия заявила, что передаст Киеву 14 танков Leopard и разрешит союзникам поставлять эти машины Киеву. Всего ФРГ с партнерами намерена предоставить 112 Leopard.

Глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов отметил, что немецкие Leopard более адаптированы к действиям в Восточной Европе, чем американские Abrams. «Надо посмотреть, как они себя проявят в боевых условиях. Если доедут. Наша разведка будет следить, и свой бесславный путь они могут завершить уже на подъезде», — считает депутат.

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