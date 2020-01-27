В Кремле оценили меры Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом

По словам Дмитрия Пескова, Кремль уверен в эффективности действий Роспотребнадзора. Нет сомнения, что все необходимые меры предосторожности принимаются», — заключил пресс-секретарь президента

Анна Попова (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Кремль не сомневается, что Роспотребнадзор делает все необходимое для борьбы с распространением коронавируса в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он пояснил, что не видит необходимости что-то добавлять после брифинга главы Роспотребнадзора Анны Поповой. «Нет сомнения, что все необходимые меры предосторожности принимаются», — заключил Песков.

Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По последним официальным данным КНР, в результате погибли 80 человек, зарегистрировано 2744 случая заражения. Российское посольство в Китае заявило, что в провинции Хубэй, где расположен Ухань, находятся 140 россиян.