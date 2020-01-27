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В Кремле оценили меры Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусом

По словам Дмитрия Пескова, Кремль уверен в эффективности действий Роспотребнадзора. Нет сомнения, что все необходимые меры предосторожности принимаются», — заключил пресс-секретарь президента
Анна Попова (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Кремль не сомневается, что Роспотребнадзор делает все необходимое для борьбы с распространением коронавируса в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

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Он пояснил, что не видит необходимости что-то добавлять после брифинга главы Роспотребнадзора Анны Поповой. «Нет сомнения, что все необходимые меры предосторожности принимаются», — заключил Песков.

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Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По последним официальным данным КНР, в результате погибли 80 человек, зарегистрировано 2744 случая заражения. Российское посольство в Китае заявило, что в провинции Хубэй, где расположен Ухань, находятся 140 россиян.

Роспотребнадзор сообщил, что по поручению правительства разработал меры по борьбе с распространением инфекции, которая находится на строгом контроле. В частности, ведется создание вакцины. По оценке Минздрава, получение готового лекарства может занять не менее полугода. Попова уточнила, что Роспотребнадзор выявил более 100 случаев подозрения на коронавирусную инфекцию, однако ни один из них не подтвердился.

Авторы: Артём Губенко, Полина Химшиашвили
Теги: Дмитрий Песков, коронавирус
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