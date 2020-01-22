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Роспотребнадзор сообщил о разработке вакцины против нового коронавируса

В России ведутся работы по разработке вакцины от нового коронавируса, выявленного в Китае. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».

«Да, разработка вакцины, конечно, ведется. Каждый раз, когда мы имеем последовательность [вируса], мы начинаем немедленно разработку вакцины», — сказала Попова.

Кроме того, она добавила, что опасность для России в связи с распространением нового вида коронавируса полностью минимизирована. «Мы на сегодняшний день усилили контроль за выявлением всех температурящих больных с учетом эпиданамнеза. Работа продолжается, мы ее ни на минуту не прекращаем, очень внимательно следим за тем, как ситуация развивается», — объяснила глава Роспотребнадзора.

Ранее замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Герман Шипулин сообщил, что создание вакцины против нового вида коронавируса может занять от полугода. По его словам, разработка самого препарата может занять до трех месяцев. Для подобных исследований потребуются «значительные средства», отметил Шипулин. Кроме того, в России уже разработали средства диагностики заболевания.

В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина
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Вспышка ранее неизвестного коронавируса в китайском городе Ухань началась в декабре прошлого года. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Как сообщили власти китайской провинции Хубэй, к настоящему моменту число жертв пневмонии, вызванной новым коронавирусом в Китае, достигло 17 человек. Всего в стране было подтверждено более 470 случаев заболевания.

За последние несколько недель вирус уже распространился за пределы Китая. Случаи заболевания выявлены также в Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

В среду, 22 января, в петербургском аэропорту Пулково медики госпитализировали пассажира рейса из Шанхая с симптомами ОРВИ. Как сообщил главврач Боткинской больницы, пациента будут обследовать на коронавирус.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, вакцина
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