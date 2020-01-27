Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус

Роспотребнадзор на данный момент выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус, однако диагноз не подтвердился ни у одного из них. Об этом журналистам рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Эти люди, по словам Поповой, «в анамнезе имеют посещение Китайской Народной Республики». У них были обнаружены различные клинические признаки инфекционного заболевания. «Каждый из них был своевременно изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован», — сказала она, добавив, что коронавирус не был установлен ни в одном случае.

Ранее сообщалось, что ни у одного из граждан Китая, госпитализированных накануне в Москве с признаками ОРВИ, не обнаружили признаков коронавируса. По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А.