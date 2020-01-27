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Вирус из Китая ,  
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Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус

Роспотребнадзор на данный момент выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус, однако диагноз не подтвердился ни у одного из них. Об этом журналистам рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

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Эти люди, по словам Поповой, «в анамнезе имеют посещение Китайской Народной Республики». У них были обнаружены различные клинические признаки инфекционного заболевания. «Каждый из них был своевременно изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован», — сказала она, добавив, что коронавирус не был установлен ни в одном случае.

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Ранее сообщалось, что ни у одного из граждан Китая, госпитализированных накануне в Москве с признаками ОРВИ, не обнаружили признаков коронавируса. По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А.

Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. На данный момент от пневмонии, вызванной коронавирусом, погибли 80 человек, еще около 2,7 тыс. человек заразились. Случаи заражения также зафиксировали в США, Франции, Таиланде, Южной Корее и в других странах.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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