Посольство назвало число россиян в эпицентре заражения коронавирусом

В провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, где произошла вспышка пневмонии из-за нового коронавируса, находятся 140 граждан России. Об этом сообщил пресс-атташе российского посольства в Китае Георгий Егоров, передает ТАСС.

По его словам, с россиянами поддерживается контакт. «Все их просьбы, требования, в том числе в отношении обеспечения продовольствием, водой, посольство России решает совместно с МИД КНР и местными органами власти», — сказал.

При этом, как отметил Егоров, все 140 человек обеспечены всем необходимым.

РБК направил запрос в посольство России в Китае.