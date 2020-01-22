В России за полгода создадут вакцину против коронавируса

В России создание вакцины против коронавируса, распространяющегося в Китае, может занять от полугода. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замдиректора Центра стратегического планирования Минздрава Германа Шипулина.

По его словам, разработать такую вакцину «не очень сложно». «Хотя основная проблема РНК-вирусов в том, что они крайне изменчивы, особенно те, что давно циркулируют среди людей. Поэтому есть опасность создать вакцину, которая не будет работать в отношении части штаммов», — сказал он.

Разработка препарата может занять до трех месяцев, готовую вакцину можно будет получить не менее чем, через полгода. Для подобных исследований потребуются «значительные средства», уточнил представитель Минздрава.

Он также отметил, что у экспертов нет понимания, как вирус может отразиться на здоровье россиян. «Но если вирус проникнет в Россию, начнет распространяться и будет высокая летальность, то эта вакцина станет спасением», — заключил Шипулин.

Ранее Роспотребнадзор разработал средства для диагностики нового вида коронавируса 2019-nCoV, одно из которых позволяет выявлять новый коронавирус, а другой — диагностировать заболевание, вызываемое этим вирусом.