Количество погибших от нового коронавируса увеличилось до 80 человек

Количество погибших в результате заболевания, вызванного обнаруженным в Китае новым видом коронавируса, увеличилось до 80 человек. Всего в мире зарегистрировано 2 744 случая заражения. Об этом сообщает NetEase со ссылкой на данные властей.

Ранее сообщалось о 56 погибших.

Вспышка пневмонии от ранее неизвестного вида короновируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая установили, что источником заражения являются дикие животные, которые продавали на рынке морепродуктов в Ухане. Однако неизвестно, какое именно животное было заражено изначально.

Как сообщил глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй, новым вирусом можно заразиться во время его инкубационного периода, который может длиться до 14 дней. По его словам, знания о новом коронавирусе пока ограничены, кроме того, нет четкого понимания, какие риски для человека может вызвать его мутация.

Случае заболевания, помимо Китая, были также выявлены в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде и ряде других стран.