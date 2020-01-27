Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 61,8 (-0,15) Quote, 24 янв, 13:57
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 68,29 (-0,39) Quote, 24 янв, 13:57
Эксперты оценили убытки туроператоров от запрета продажи туров в Китай Бизнес, 04:52 Количество погибших от нового коронавируса увеличилось до 80 человек Общество, 04:33 Полиция установила личность бросившего детей в Шереметьево мужчины Общество, 03:56 Неймар посвятил гол погибшему баскетболисту Кобе Брайанту Спорт, 03:42 «Наполи» нанес «Ювентусу» второе поражение в сезоне Спорт, 03:19 СМИ сообщили о пострадавших при обстреле посольства США в Багдаде Общество, 03:17 «Реал» обыграл «Вальядолид» и стал единоличным лидером чемпионата Испании Спорт, 03:06 Вместе с баскетболистом Брайантом в авиакатастрофе погибли восемь человек Спорт, 02:46 Кириленко назвал гибель Кобе Брайанта серьезной потерей для баскетбола Спорт, 02:21 В США зафиксировали пять случаев заражения новым коронавирусом Общество, 01:34 Снаряд попал в ресторан посольства США при ракетном обстреле в Багдаде Политика, 01:16 Более 10% россиян заявили о недоверии к искусственному интеллекту Технологии и медиа, 01:00 Франция решила эвакуировать своих граждан из Уханя из-за коронавируса Общество, 00:45 Погиб экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайант. Фотогалерея Спорт, 00:45 
Вирус из Китая ,  
0 

Количество погибших от нового коронавируса увеличилось до 80 человек

Количество погибших в результате заболевания, вызванного обнаруженным в Китае новым видом коронавируса, увеличилось до 80 человек. Всего в мире зарегистрировано 2 744 случая заражения. Об этом сообщает NetEase со ссылкой на данные властей.

Ранее сообщалось о 56 погибших.

Вспышка пневмонии от ранее неизвестного вида короновируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая установили, что источником заражения являются дикие животные, которые продавали на рынке морепродуктов в Ухане. Однако неизвестно, какое именно животное было заражено изначально.

Как сообщил глава Национальной комиссии здравоохранения Китая Ма Сяовэй, новым вирусом можно заразиться во время его инкубационного периода, который может длиться до 14 дней. По его словам, знания о новом коронавирусе пока ограничены, кроме того, нет четкого понимания, какие риски для человека может вызвать его мутация.

Случае заболевания, помимо Китая, были также выявлены в Южной Корее, Японии, Сингапуре, США, Таиланде и ряде других стран.

Теги: коронавирус, Китай, погибшие, заболевание
Материалы по теме
В США зафиксировали пять случаев заражения новым коронавирусом
Общество
Франция решила эвакуировать своих граждан из Уханя из-за коронавируса
Общество
Глава ВОЗ отправился в Пекин в связи со вспышкой нового коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter