 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Переговоры России и США⁠,
0

МИД предупредил о сохранении риска ядерного конфликта с США

Рябков: риск ядерного конфликта с США не до конца устранен
Сюжет
Переговоры России и США
Опасность того, что Россия и США окажутся «на краю ядерной пропасти», преувеличивать не стоит, однако риск не до конца устранен, и многое зависит от действий администрации Трампа, сообщил Рябков
Сергей Рябков
Сергей Рябков (Фото: МИД России)

Риск ядерного конфликта не устранен, Россия посылает США сигналы о необходимости по-настоящему договариваться. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Рябкова, сейчас, в силу того, что контакты стали более интенсивными, «идет деловой, предметный разговор».

«Я бы не стал преувеличивать опасность того, что мы вновь окажемся на краю вот именно этой ядерной пропасти, но, для того чтобы еще больше отдалиться от этого края, нужны большие усилия. Есть такой риск подобного столкновения, он до конца не устранен, и много очень зависит от того, как себя поведет администрация [президента США Дональда] Трампа в дальнейшем», — высказался Рябков.

Россия хотела бы, чтобы американская администрация «проявляла максимальную ответственность» в отношениях с ней, добавил замминистра.

«И мы к этому их призываем. Мы посылаем по всем линиям сигналы о том, что давайте, в конце концов, договариваться, договариваться по-настоящему», — пояснил он.

Костин назвал доллар оружием «более мощным, чем ядерное»
Финансы
Андрей Костин

Те, кто рассчитывает победить Россию в военном конфликте, забывают, что речь идет о ядерной державе, отметил Рябков.

«Мы призываем все же думать не о том, когда может разразиться большая война, а что надо сделать для того, чтобы ее не допустить», — заключил дипломат.

В декабре 2024 года Рябков говорил, что вопрос о применении ядерного оружия может встать из-за агрессивной политики НАТО и США, которые стремятся разрушить контур безопасности России. Тогда американским президентом еще был Джо Байден.

Российский президент Владимир Путин называл применение ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности государства. Власти неоднократно подчеркивали, что у Москвы нет причин воевать с государствами НАТО (США входят в блок).

О том, что риск ядерного конфликта сейчас высок, говорили и другие политики, в том числе зарубежные. Среди них — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, эксперты придерживаются такой позиции в последние несколько десятилетий.

«К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные мышления, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение», — говорил Токаев.

Бывший командующий ВМС Великобритании (2000–2002) и экс-министр безопасности (2007–2010) лорд Алан Уэст предупреждал, что конфликт на Украине может перерасти в войну России с НАТО. Тогда, по его словам, возникнет риск применения ядерного оружия.

Из государств НАТО ядерным оружием обладают три — США, Франция и Великобритания.

В начале ноября Трамп заявил, что США намерены испытывать ядерное оружие так же, как делают другие страны. По его словам, этим занимаются Россия, Китай, Северная Корея и Пакистан. Через два дня США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III, способной нести ядерную боеголовку.

До этого Россия испытала ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Как подчеркнули в Москве, испытания провели в соответствии со всеми международными обязательствами.

После действий США Путин поручил МИДу, Министерству обороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям. Рябков говорил, что МИД исполняет эти указания.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Сергей Рябков ядерная война США
Материалы по теме
В МИДе заявили, что выполняют поручение Путина по ядерным испытаниям
Политика
В МИД России оценили дискуссию о появлении ядерного оружия у Японии
Политика
Трамп заявил, что Россия и Китай хотят ядерного разоружения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 17:59
Euractiv узнало дедлайн согласования Европой гарантий для Украины Политика, 21:29
Инвестиция в будущее страны: кто готовит новое поколение руководителей Стиль, 21:24
Как Москва готовит кадры для экономики будущего Отрасли, 21:23
«Цифра брокер» представил три сценария по индексу Мосбиржи в 2026 году Инвестиции, 21:15
Axios узнал о подготовке переговоров Зеленского, Трампа и лидеров ЕС Политика, 21:09
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 21:07
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла» РБК и Сбер, 21:07
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Аксаков сообщил об обсуждении создания в России исламского банка Политика, 20:57
В Санкт-Петербурге открыли две новые станции метро Общество, 20:55
Как обустроено пространство «Столешники Хаус» в особняке в центре Москвы Стиль, 20:55
20 видов спорта у дома: чем интересен квартал СОЮЗ у ВДНХ Недвижимость, 20:52
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 20:50
Действующий олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина завершил карьеру Спорт, 20:48
Почему управление доступом становится новым трендом в кибербезопасности Отрасли, 20:45