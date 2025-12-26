МИД предупредил о сохранении риска ядерного конфликта с США

Рябков: риск ядерного конфликта с США не до конца устранен

Опасность того, что Россия и США окажутся «на краю ядерной пропасти», преувеличивать не стоит, однако риск не до конца устранен, и многое зависит от действий администрации Трампа, сообщил Рябков

Сергей Рябков (Фото: МИД России)

Риск ядерного конфликта не устранен, Россия посылает США сигналы о необходимости по-настоящему договариваться. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

По словам Рябкова, сейчас, в силу того, что контакты стали более интенсивными, «идет деловой, предметный разговор».

«Я бы не стал преувеличивать опасность того, что мы вновь окажемся на краю вот именно этой ядерной пропасти, но, для того чтобы еще больше отдалиться от этого края, нужны большие усилия. Есть такой риск подобного столкновения, он до конца не устранен, и много очень зависит от того, как себя поведет администрация [президента США Дональда] Трампа в дальнейшем», — высказался Рябков.

Россия хотела бы, чтобы американская администрация «проявляла максимальную ответственность» в отношениях с ней, добавил замминистра.

«И мы к этому их призываем. Мы посылаем по всем линиям сигналы о том, что давайте, в конце концов, договариваться, договариваться по-настоящему», — пояснил он.

Те, кто рассчитывает победить Россию в военном конфликте, забывают, что речь идет о ядерной державе, отметил Рябков.

«Мы призываем все же думать не о том, когда может разразиться большая война, а что надо сделать для того, чтобы ее не допустить», — заключил дипломат.

В декабре 2024 года Рябков говорил, что вопрос о применении ядерного оружия может встать из-за агрессивной политики НАТО и США, которые стремятся разрушить контур безопасности России. Тогда американским президентом еще был Джо Байден.

Российский президент Владимир Путин называл применение ядерного оружия крайней мерой обеспечения безопасности государства. Власти неоднократно подчеркивали, что у Москвы нет причин воевать с государствами НАТО (США входят в блок).

О том, что риск ядерного конфликта сейчас высок, говорили и другие политики, в том числе зарубежные. Среди них — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, эксперты придерживаются такой позиции в последние несколько десятилетий.

«К большому сожалению, в мире вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные мышления, расширяются геополитические разломы, растет социальное напряжение», — говорил Токаев.

Бывший командующий ВМС Великобритании (2000–2002) и экс-министр безопасности (2007–2010) лорд Алан Уэст предупреждал, что конфликт на Украине может перерасти в войну России с НАТО. Тогда, по его словам, возникнет риск применения ядерного оружия.

Из государств НАТО ядерным оружием обладают три — США, Франция и Великобритания.

В начале ноября Трамп заявил, что США намерены испытывать ядерное оружие так же, как делают другие страны. По его словам, этим занимаются Россия, Китай, Северная Корея и Пакистан. Через два дня США провели тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutеman III, способной нести ядерную боеголовку.

До этого Россия испытала ракеты «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. Как подчеркнули в Москве, испытания провели в соответствии со всеми международными обязательствами.

После действий США Путин поручил МИДу, Министерству обороны и спецслужбам подготовить предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям. Рябков говорил, что МИД исполняет эти указания.