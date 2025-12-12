 Перейти к основному контенту
Финансы
0

Костин назвал доллар оружием «более мощным, чем ядерное»

Дедолларизация — один из очевидных сдвигов в конфигурации мировой финансовой системы, пишет Костин. Он связал это со смещением баланса в мировой экономике и санкциями против России, которые вызвали тревогу в разных странах
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

США готовы без колебаний использовать доллар в качестве инструмента достижения геополитических целей и «не будет преувеличением сказать, что в определенном смысле это оружие более мощное, чем ядерное», написал в своей колонке для журнала «Эксперт» глава ВТБ Андрей Костин.

Как отмечает Костин, ужесточение монетарной политики Штатов системно оказывает негативное влияние на экономический рост и финансовую стабильность развивающихся государств, а снижение роли США в глобальной экономике не привело к уменьшению этого воздействия. Это, считает глава ВТБ, является «прямым следствием доминирующей роли американской валюты на мировых рынках».

В рамках сложившейся ситуации страны Востока и глобального Юга ограничены в возможностях защитить свои права и интересы, в том числе в Международном валютном фонде (МВФ), пишет Костин. Связанные с этим риски до последнего времени не учитывались, хотя принцип «доллар — наша валюта, но ваша проблема» был декларирован США еще в начале 1970-х годов, указывает он.

В ЦБ назвали условие для курса ₽50 за доллар
Экономика
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

По словам Костина, санкции против России, в том числе против ее активов, вызвали тревогу в центральных банках не одной страны и это один из факторов неизбежной трансформации мировой валютно-финансовой системы. С 1990 года баланс в мировой экономике однозначно сместился в пользу стран глобального Юга и Востока, и если их интересы не будут учитываться, то они начнут формировать альтернативные механизмы финансового взаимодействия, считает глава ВТБ. Это может привести к «качественным сдвигам в конфигурации мировой финансовой системы, один из которых уже очевиден — дедолларизация».

В 2025 году доля доллара в международных валютных резервах снизилась до самого низкого уровня за три десятилетия — 58%, а регулярные опросы показывают, что уход от американской валюты — достаточно устойчивая тенденция, указывает Костин.

«Вообще, важный тренд последних лет — постепенный уход крупных экономик от расчетов в долларах и евро. Это не только Россия и Китай, во взаимной торговле которых доля национальных валют близка к 100%, но также Индия, арабские государства Залива, страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки», — отмечается в колонке.

