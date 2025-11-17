В Британии увидели риск превращения конфликта на Украине в войну с НАТО

 Перейти к основному контенту
Страны Европы на фоне продолжающихся боев на Украине находятся «в серой зоне», никто не хочет полномасштабной войны России и НАТО, заявил лорд Алан Уэст. Путин называл ложью заявления о планах Москвы атаковать Европу и НАТО
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Бывший командующий ВМС Великобритании (2000–2002) и экс-министр безопасности (2007–2010) лорд Алан Уэст предупредил, что военный конфликт России и Украины может перерасти в войну с НАТО.

В подкасте Lord Speaker’s Corner Уэст заявил, что европейские члены НАТО находятся в «серой зоне». «В сущности, мы воюем с Россией», — сказал он, упомянув случаи нарушения воздушного пространства стран Европы беспилотниками и заявив об угрозе подводным кабелям. В Кремле называли обвинения в адрес Москвы в повреждении кабелей и в причастности к инцидентам с дронами безосновательными и абсурдными. Москва никогда не направляет беспилотники и ракеты по странам Европы и НАТО, заявлял глава МИДа Сергей Лавров.

«Невероятно, что кто-то почти находится в состоянии войны, и довольно сложно понять, как из этого [конфликта] выйти, потому что никто не хочет полномасштабной войны между НАТО и Россией», — сказал Уэст, предупредив, что в таком случае возникнет риск применения ядерного оружия.

Рютте рассказал, что нужно НАТО для защиты от России
Политика
Марк Рютте

Бывший генеральный секретарь НАТО лорд Джордж Робертсон, выступая в том же подкасте, заявил, что Великобритания «недостаточно подготовлена и подвергается атакам».

Робертсон указал, что в случае, если критически важная инфраструктура Соединенного Королевства будет взломана и выведена из строя в результате хакерской атаки, британские граждане потребуют ответов от властей. «И вполне возможно, что, когда погаснет свет, больницы закроются, а дата-центры расплавятся из-за отключения кондиционирования, люди спросят: «Почему вы ничего не предприняли?» Поэтому, добавил бывший генсек НАТО, он рассматривает расходы на оборону «как страховые взносы, которые нужно платить, чтобы обеспечить свою безопасность».

В этом году страны — члены НАТО договорились к 2035 году повысить расходы на оборону до 5% ВВП (нынешний целевой показатель составляет 2% ВВП). На фоне этих планов Россия намерена «готовиться к худшему», заявлял замглавы МИДа Александр Грушко. В то же время российский президент Владимир Путин считает, что повышение расходов на оборону в НАТО «не имеет никакого смысла», а угрозы в перевооружении альянса нет.

В декабре 2023 года Путин подчеркивал, что у России нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» — воевать со странами НАТО. Публикации о возможности атаки на западные страны он называл «чушью». В минувшем октябре Путин заявил, что России приходится бороться со всеми странами, входящими в Североатлантический альянс.

