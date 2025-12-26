Власти Украины изучат возможность проведения выборов онлайн

По словам Арахамии, властям нужно сосредоточиться на максимизации явки, поскольку, если она будет низкой, это даст возможность усомниться в легитимности выборов. Рассматривается гибридный формат голосования — онлайн и офлайн

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Украинские власти изучают возможность проведения выборов в гибридном режиме, в том числе частично — онлайн. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Страна».

По его словам, рабочая группа по вопросу о проведении выборов в период военного положения рассматривает вариант, когда выборы состоятся частично офлайн, то есть на избирательных участках, и частично онлайн. Голосование может быть растянуто на несколько дней.

«Нам надо сосредоточиться на максимизации явки. Максимизация явки может быть за счет того, что мы расширим возможности голосования — либо дадим несколько дней, либо дадим возможность голосовать онлайн», — сказал он.

Онлайн-формат необходим в том числе для организации голосования внутренних беженцев, которые выехали из восточных районов страны, но не зарегистрировались по месту проживания, чтобы не подпасть под мобилизацию, также отметил он.

«Как их привести на участки, мы не понимаем. Если же будет очень маленькая явка, это даст нашим противникам сказать, что выборы были нелегитимными», — добавил он.

Кроме того, некоторые страны ограничивают открытие избирательных участков, пояснил Арахамия.

Проведение голосования в онлайн-формате ранее поддержал президент Украины Владимир Зеленский, отмечает «Страна». Однако некоторые представители «Слуги народа», в частности депутат Дмитрий Микиша, раскритиковали инициативу, заявив, что это создает возможность для фальсификаций. Похожей точки зрения придерживается и оппозиция.

Выборы президента на Украине должны были пройти в марте 2024-го, но были перенесены на неопределенный срок из-за действующего в стране военного положения. Зеленский отмечал, что государство технически готово к выборам, однако они возможны только после прекращения огня или при условии реальных гарантий безопасности. По его словам, в случае такой поддержки избирательный процесс можно было бы организовать в течение 60–90 дней.

Президент Украины в конце декабря раскрыл содержание обсуждаемого с США мирного плана из 20 пунктов. Один из них подразумевает, что выборы на Украине пройдут как можно скорее после подписания соглашения.

Президент России Владимир Путин говорил, что Зеленский больше не является легитимным представителем власти, а таковой обладают Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук (Стефанчук с этим не согласился, отметив, что президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного главы государства). По словам Путина, Россия готова прекратить удары вглубь Украины на время выборов в этой стране.

Конституция Украины запрещает проведение выборов в период военного положения. Стефанчук говорил, что стране нужен новый закон для проведения выборов во время боевых действий, который, однако, будет одноразовым — «только для этих выборов». На Украине создали рабочую группу из представителей всех парламентских партий и групп, а также ЦИК, она занимается проработкой вопроса.