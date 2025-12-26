 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Эрмитаж обратился к прокурору Польши из-за задержания археолога Бутягина

Администрация Эрмитажа направила заявление генпрокурору Польши, в котором содержатся в том числе документы о работе ученого в Крыму. Москва называет задержание российского археолога правовым произволом
Александр Бутягин
Александр Бутягин (Фото: Александр Бутягин / VK)

Эрмитаж направил министру юстиции — генеральному прокурору Польши заявление по поводу задержания российского археолога Александра Бутягина, сообщила «РИА Новости» директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина.

«Гендиректор государственного Эрмитажа [Михаил] Пиотровский направил обращение [по поводу задержания Бутягина] министру юстиции Польши, он же генеральный прокурор. В этом заявлении в том числе документы, которые готовили в Крыму мы — о работе Бутягина на полуострове, в Керчи», — сказала Умрихина.

Польша раскрыла, какой срок грозит задержанному российскому археологу
Политика
Александр Бутягин

Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Государственного Эрмитажа, секретарь археологической комиссии музея. Он руководит археологическими экспедициями, исследующими античные городища Мирмекий и Калос Лимен на территории современной Керчи.

Бутягина задержали в Польше в начале декабря по требованию Украины. Претензии к российскому археологу заключаются в том, что Украина считает Крым, вошедший в состав России в 2014 году, своей территорией. По мнению украинских властей, раскопки в Мирмекии привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия». Москва считает вопрос о принадлежности Крыма закрытым и отвергает любые претензии по этому поводу.

Бутягин числился в розыске полиции Украины с 2024 года. Республика требует его экстрадиции.

После задержания Бутягина допросили в районной прокуратуре Варшавы. Суд предварительно арестовал его на 40 дней, передала польская радиостанция RMF. Пресс-секретарь Варшавской окружной прокуратуры Петр Скиба пояснил, что Бутягина подозревают в незаконном частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 млн грн (около $5 млн).

Согласно ч. 4 ст. 298 УК Украины, по этой статье может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет. Согласно законодательству Польши — ст. 125.1 УК — археологу грозит лишение свободы на срок от года до десяти лет.

В Кремле задержание Бутягина назвали абсолютным правовым произволом и выразили намерение по дипломатическим каналам добиваться защиты его интересов, а также освобождения. Российские дипломаты в Варшаве посетили задержанного и поддерживают контакт с его адвокатом. Та собирается оспорить решение о временном заключении Бутягина под стражу.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Польша Эрмитаж археологи ученый задержание Крым
