Политика⁠,
0

Дипломаты навестили задержанного в Варшаве российского археолога

Захарова: арест в Польше археолога Бутягина не останется без последствий
Александр&nbsp;Бутягин
Александр Бутягин (Фото: Цифровая история / YouTube )

Сотрудники посольства России в Варшаве посетили российского археолога Александра Бутягина, задержанного польскими правоохранительными органами, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге с журналистами.

По ее словам, дипломаты находятся на связи с адвокатом россиянина, которая планирует обжаловать решение польского суда о временном аресте.

«Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в «уничтожении культурного наследия» на территории Российской Федерации», — заявила Захарова. Она назвала действия польских правоохранителей «политизированной акцией», которая «не останется без последствий».

СБУ объявила в розыск археолога, 48 лет возглавляющего раскопки в Керчи
Политика

Александр Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа, секретарь Археологической комиссии музея. Он много лет руководит археологическими раскопками на месте античного городища Мирмекий (район Керчи). По данным радио RFM, ученого задержали в Варшаве на 40 дней по запросу Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму».

Москва считает вопрос о принадлежности Крыма, который вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, закрытым и отвергает любые претензии украинской стороны по этому поводу.

Задержание ученого в Польше пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «правовым произволом». РБК направил запросы в пресс-службу Эрмитажа и в посольство России в Польше.

