Польша раскрыла, какой срок грозит задержанному российскому археологу

Прокуратура Варшавы: в Польше Бутягину может грозить до 10 лет лишения свободы

Украина подозревает Бутягина в частичном разрушении объекта культурного наследия в ходе незаконных раскопок, за что в Польше ему может грозить до 10 лет заключения, сообщили в Варшаве. На Украине ему грозит 2–5 лет лишения свободы

Александр Бутягин (Фото: Алексей Даничев / РИА Новости)

Российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше по запросу украинской стороны, доставили на допрос в окружную прокуратуру Варшавы, где он отказался давать показания, сообщил агентству PAP пресс-секретарь варшавской окружной прокуратуры Петр Скиба.

Он добавил, что после допроса суд удовлетворил ходатайство о временном заключении задержанного под стражу — на 40 дней, до 13 января. Скиба уточнил, что украинская сторона пока не подала ходатайство о выдаче Бутягина, но Польша получила запрос на временный арест с гарантией того, что о выдаче Киев официально попросит позднее.

Пресс-секретарь варшавской прокуратуры рассказал, что в ходатайстве от 13 ноября украинская прокуратура сообщила, что Бутягина подозревают в незаконном частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 млн грн (около $5 млн). Согласно ч. 4 ст. 298 УК Украины, за указанное преступление может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

«Деяние, вменяемое украинской прокуратурой задержанному гражданину России, соответствует в польском Уголовном кодексе преступлению по ст. 125 § 1 УК [Польши], наказание за которое — лишение свободы на срок от одного года до десяти лет», — отметил Скиба.

Утром 11 декабря радиостанция RMF сообщила, что в Польше 4 декабря был задержан заведующий отделом древней археологии музея Эрмитаж. Эту должность занимает Александр Бутягин. Он руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен (древнегреческий город на северо-западе Крыма).

Археологические работы на городище Мирмекий ведутся с XIX века. Эта греческая колония была основана на рубеже первой и второй четвертей VI века до нашей эры. Город несколько раз разрушался, но поселения на его месте существовали вплоть до генуэзского периода (XIV век). Мирмекийская экспедиция Государственного Эрмитажа работает уже более 20 лет. Бутягин руководил ею с 1999 года.

Киев считает проведение раскопок в Крыму незаконным после 2014 года, когда полуостров вошел в состав России. Москва неоднократно называла вопрос принадлежности Крыма закрытым и отвергает любые претензии украинской стороны по этому поводу.

В Кремле назвали задержание Бутягина «правовым произволом» и пообещали потребовать по дипломатическим каналам права на его защиту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что сотрудники российского посольства в Варшаве посетили Бутягина и находятся на связи с адвокатом россиянина, который планирует обжаловать решение о временном аресте.