Киев попросил экстрадировать из Польши задержанного российского археолога
Украина подала запрос об экстрадиции российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше офицерами Агентства внутренней безопасности, сообщает радио RMF FM. Запрос уже поступил в Варшавскую окружную прокуратуру.
Он объявлен на Украине в розыск с 2024 года. Киев считает незаконным участие Бутягина в археологических экспедициях в Крыму.
Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Государственного Эрмитажа, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен.
Российского археолога задержали в Польше 4 декабря по требованию Украины. Претензии Киева к российскому археологу заключаются в том, что Украина считает Крым, вошедший в состав России в 2014 году, своей территорией. По мнению Украины, раскопки в Мирмекие привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия». Москва считает вопрос о принадлежности Крыма закрытым и отвергает любые претензии по этому поводу.
После задержания Бутягина допросили в районной прокуратуре Варшавы. Суд предварительно арестовал его на 40 дней, пишет RMF. Пресс-секретарь Варшавской окружной прокуратуры Петр Скиба раскрыл, что Бутягина подозревают в незаконном частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 млн грн (около $5 млн).
Согласно ч. 4 ст. 298 УК Украины, по этой статье может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Согласно законодательству Польши — ст. 125.1 УК — археологу грозит лишение свободы на срок от одного года до десяти лет.
В Кремле расценили арест Бутягина как «правовое беззаконие» и выразили намерение через дипломатические каналы добиться его защиты. Российские дипломаты в Варшаве посетили задержанного и поддерживают контакт с его адвокатом, который намерен оспорить решение о временном заключении под стражу.
