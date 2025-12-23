 Перейти к основному контенту
Киев попросил экстрадировать из Польши задержанного российского археолога

Запрос об экстрадиции от Украины поступил в Варшавскую окружную прокуратуру. Киев считает незаконным его участие в археологических экспедициях в Крыму. Москва назвала арест правовым беззаконием
Александр Бутягин
Александр Бутягин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Украина подала запрос об экстрадиции российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, задержанного в Польше офицерами Агентства внутренней безопасности, сообщает радио RMF FM. Запрос уже поступил в Варшавскую окружную прокуратуру.

Он объявлен на Украине в розыск с 2024 года. Киев считает незаконным участие Бутягина в археологических экспедициях в Крыму.

Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Государственного Эрмитажа, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен.

Польша раскрыла, какой срок грозит задержанному российскому археологу
Политика
Александр Бутягин

Российского археолога задержали в Польше 4 декабря по требованию Украины. Претензии Киева к российскому археологу заключаются в том, что Украина считает Крым, вошедший в состав России в 2014 году, своей территорией. По мнению Украины, раскопки в Мирмекие привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия». Москва считает вопрос о принадлежности Крыма закрытым и отвергает любые претензии по этому поводу.

После задержания Бутягина допросили в районной прокуратуре Варшавы. Суд предварительно арестовал его на 40 дней, пишет RMF. Пресс-секретарь Варшавской окружной прокуратуры Петр Скиба раскрыл, что Бутягина подозревают в незаконном частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 млн грн (около $5 млн).

Согласно ч. 4 ст. 298 УК Украины, по этой статье может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Согласно законодательству Польши — ст. 125.1 УК — археологу грозит лишение свободы на срок от одного года до десяти лет.

В Кремле расценили арест Бутягина как «правовое беззаконие» и выразили намерение через дипломатические каналы добиться его защиты. Российские дипломаты в Варшаве посетили задержанного и поддерживают контакт с его адвокатом, который намерен оспорить решение о временном заключении под стражу.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Польша экстрадиция Украина задержание Крым археологи
