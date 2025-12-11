 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Польше по запросу Киева задержали сотрудника Эрмитажа

В Польше по запросу Киева задержали сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина
Александр Бутягин
Александр Бутягин (Фото: Санкт-Петербургский государственный университет )

Российский ученый, сотрудник Эрмитажа Александр Б. задержан в Польше сотрудниками Агентства внутренней безопасности по требованию Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму», сообщила радиостанция RMF FM. По ее данным, речь идет о «заведующем отделе древней археологии Эрмитажа». Эту должность в музее занимает Александр Бутягин.

Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен (древнегреческий город на северо-западе Крыма).

Претензии Киева к российскому археологу заключаются в том, что Украина считает Крым, вошедший в состав России в 2014 году, своей территорией. Раскопки в Мирмекии (Мирмекионе) после 2014 года Киев считает проводившимися незаконно, и утверждает, что они привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия».

После задержания Бутягин был допрошен в районной прокуратуре Варшавы. Суд предварительно арестовал его на 40 дней, пишет RMF.

РБК направил запрос в пресс-службу Эрмитажа, в посольство России в Польше.

Материал дополняется.

Авторы
При участии
Маргарита Ларичева
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 10:49 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 10:49
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
В Петербурге ограничили работу мобильного интернета Политика, 10:55
Подведены итоги экологического проекта в Белом море Life, 10:52
ЭКСАР застраховал поставки высоковольтного электрооборудования в Алжир Пресс-релиз, 10:49
Новый офисный синдром — ложное выгорание сотрудника на работе Образование, 10:48
Сколько Египет зарабатывает на Суэцком канале и индустрии путешествий РБК и РЭЦ, 10:45
Магнитная буря накрыла Землю в ночь на 11 декабря. Какой силы она была Общество, 10:44
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В 2025 году в Москве поставили на учет рекордный объем жилья по реновации Недвижимость, 10:38
В Польше по запросу Киева задержали сотрудника Эрмитажа Политика, 10:36
В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты Общество, 10:35
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Певица Лариса Долина безоговорочно следовала инструкции мошенников Общество, 10:30
NASA потеряло связь с запущенным в 2013 к Марсу аппаратом Общество, 10:29
Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву дронов Политика, 10:21