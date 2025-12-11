В Польше по запросу Киева задержали сотрудника Эрмитажа

Александр Бутягин (Фото: Санкт-Петербургский государственный университет )

Российский ученый, сотрудник Эрмитажа Александр Б. задержан в Польше сотрудниками Агентства внутренней безопасности по требованию Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму», сообщила радиостанция RMF FM. По ее данным, речь идет о «заведующем отделе древней археологии Эрмитажа». Эту должность в музее занимает Александр Бутягин.

Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья Отдела Античного мира Государственного Эрмитажа, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен (древнегреческий город на северо-западе Крыма).

Претензии Киева к российскому археологу заключаются в том, что Украина считает Крым, вошедший в состав России в 2014 году, своей территорией. Раскопки в Мирмекии (Мирмекионе) после 2014 года Киев считает проводившимися незаконно, и утверждает, что они привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия».

После задержания Бутягин был допрошен в районной прокуратуре Варшавы. Суд предварительно арестовал его на 40 дней, пишет RMF.

РБК направил запрос в пресс-службу Эрмитажа, в посольство России в Польше.

Материал дополняется.