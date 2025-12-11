 Перейти к основному контенту
0

Задержанный в Польше Бутягин был объявлен Киевом в розыск в 2024 году

Александр Бутягин
Александр Бутягин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Задержанный в Польше российский археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин с прошлого года числится в розыске нацполиции Украины. На это обратило внимание «РИА Новости».

В базе ведомства Бутягин значится как персона, которая «скрывается от органов досудебного расследования».

Утром 11 декабря Бутягина задержали в Польше по запросу Киева, там считают незаконным его участие в археологических экспедициях в Крыму.

Украина считает полуостров, вошедший в состав России в 2014 году, своей территорией. Москва считает вопрос о принадлежности Крыма закрытым и отвергает любые претензии Киева по этому поводу.

Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Государственного Эрмитажа, секретарь Археологической комиссии музея. Он руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен.

