Политика⁠,
0

Кремль счел «правовым произволом» задержание сотрудника Эрмитажа в Польше

Российские дипломаты будут работать над освобождением сотрудника Эрмитажа в Польше. Его задержали по запросу Киева из-за участия в раскопках в Крыму, сообщало радио RFM
Александр&nbsp;Бутягин
Александр Бутягин (Фото: Восточно-Крымский музей-заповедник)

Задержание в Польше по запросу Украины российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина является абсолютным «правовым произволом», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы будем требовать, естественно, по дипломатическим каналам прав на защиту интересов нашего гражданина», — сказал он.

По словам Пескова, сейчас самое главное — освободить россиянина. «Но, принимая во внимание оголтелость, которая царит в отношении нашей страны в Варшаве, это не самая подходящая для поездок наших граждан страна», — добавил он.

В Польше по запросу Киева задержали сотрудника Эрмитажа
Политика
Александр Бутягин

Александр Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа, секретарь Археологической комиссии музея. По данным радио RFM, его задержали в Польше по запросу Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму».

Бутягин руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен (древнегреческий город на северо-западе Крыма). Киев считает, что раскопки проводились незаконно и привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия». Москва считает вопрос о принадлежности Крыма, который вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, закрытым и отвергает любые претензии украинской стороны по этому поводу.

Персоны
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дмитрий Песков Польша Эрмитаж Украина задержание
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
