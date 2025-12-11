Кремль счел «правовым произволом» задержание сотрудника Эрмитажа в Польше

Российские дипломаты будут работать над освобождением сотрудника Эрмитажа в Польше. Его задержали по запросу Киева из-за участия в раскопках в Крыму, сообщало радио RFM

Александр Бутягин (Фото: Восточно-Крымский музей-заповедник)

Задержание в Польше по запросу Украины российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина является абсолютным «правовым произволом», заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы будем требовать, естественно, по дипломатическим каналам прав на защиту интересов нашего гражданина», — сказал он.

По словам Пескова, сейчас самое главное — освободить россиянина. «Но, принимая во внимание оголтелость, которая царит в отношении нашей страны в Варшаве, это не самая подходящая для поездок наших граждан страна», — добавил он.

Александр Бутягин — заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира Эрмитажа, секретарь Археологической комиссии музея. По данным радио RFM, его задержали в Польше по запросу Украины «за проведение незаконных археологических поисков в Крыму».

Бутягин руководит археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий на территории современной Керчи и Калос Лимен (древнегреческий город на северо-западе Крыма). Киев считает, что раскопки проводились незаконно и привели к «частичному разрушению объекта культурного наследия». Москва считает вопрос о принадлежности Крыма, который вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, закрытым и отвергает любые претензии украинской стороны по этому поводу.