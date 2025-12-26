 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Япония одобрила рекордный военный бюджет для противостояния с Китаем

Кабинет министров Японии одобрил рекордный для страны оборонный бюджет
Правительство Японии одобрило рекордный оборонный бюджет на 2026 год — более 9 трлн иен. Рост военных расходов происходит на фоне обострения отношений с Китаем и давления США увеличить вклад в безопасность
Фото: Richard Atrero De Guzman / NurPhoto / ZUMA / ТАСС
Фото: Richard Atrero De Guzman / NurPhoto / ZUMA / ТАСС

Правительство Японии утвердило рекордный план оборонного бюджета на предстоящий год, превышающий 9 трлн иен ($58 млрд), об этом сообщает AP.

План бюджета начинает действовать в апреле и предусматривает увеличение расходов на оборону на 9,4% по сравнению с 2025 годом.

Для защиты береговой линии Япония планирует потратить 100 млрд иен на развертывание воздушных, морских и подводных беспилотников. Данный проект реализуется в рамках системы «Щит», запуск которой запланирован на март 2028 года.

Общий проект бюджета составляет 122,31 трлн иен ($785 млрд).

После утверждения плана бюджета кабинетом министров в марте 2026 года он будет рассмотрен парламентом страны, в случае его принятия бюджет станет рекордно высоким второй год подряд.

Агентство Kyodo уточняет, что правительство страны планирует выпустить новые облигации на сумму 29,58 трлн иен для покрытия дефицита доходов.

Повышение оборонного бюджета, поясняет агентство, связано с ростом угрозы со стороны Китая и Северной Кореи, а также с требованиями президента США Дональда Трампа об увеличении расходов на безопасность.

В Пекине не исключили применение силы для воссоединения с Тайванем
Политика
Устричный фермер работает на пляже, огражденном противопехотными заграждениями, в Цзиньмэнь, Тайвань, 18 октября 2025 года

Рост оборонного бюджета Японии проходит на фоне кризиса отношений с западным соседом страны, Китаем. В ноябре премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что атака КНР на Тайвань может создать «угрозу выживания» ее стране. Постпред Китая при ООН Фу Цун пригрозил Японии воспользоваться правом на самооборону после заявления премьер-министра страны Санаэ Такаити о возможном военном ответе Токио на китайскую атаку на Тайвань.

В четверг, 25 декабря, представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган на брифинге заявил, что Япония прилагает все усилия для продвижения своей «ремилитаризации», безрассудно расширяя свою армию и демонстрируя все более заметные признаки возрождения милитаризма.

«Чтобы скрыть свои тайные мотивы, Япония часто использует Китай в качестве предлога <...>. Мы призываем все миролюбивые страны и народы принять меры для решительного пресечения возрождения милитаризма со стороны японских правых сил и предотвращения погружения мира в хаос и повторения исторических трагедий», — сказал военный.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 10 декабря заявил, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе все чаще формируются военно-политические объединения, аналогичные НАТО, которые представляют угрозу безопасности России.

После появления сообщения об одобрении кабинетом министров Японии плана бюджета на следующий год китайское издание Global Times, структурное подразделение газеты «Жэньминь жибао» (органа печати ЦК Коммунистической партии Китая), выпустило редакционную статью, обвинив Токио в «становлении источником проблем в международном сообществе».

Ранее в японском правительстве допустили возможность получения страной ядерного оружия, объяснив это растущими рисками в Восточной Азии. МИД России негативно оценил дискуссию о появлении ядерного оружия у Японии.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Китай Япония Тайвань военный бюджет
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Санаэ Такаити фото
Санаэ Такаити
премьер-министр Японии
7 марта 1961 года
