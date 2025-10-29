В Пекине не исключили применение силы для воссоединения с Тайванем

Устричный фермер работает на пляже, огражденном противопехотными заграждениями, в Цзиньмэнь, Тайвань, 18 октября 2025 года (Фото: Ann Wang / Reuters)

Китай оставляет за собой право на реализацию силового сценария в отношении Тайваня, если это потребуется для воссоединения острова с материковой частью страны, заявил журналистам в Пекине представитель Управления по делам Тайваня КНР Пэн Цинъэнь.

«Мы ни в коем случае не откажемся от применения силы и оставляем за собой возможность принять все необходимые меры», — цитирует Reuters чиновника. Вместе с тем Пэн Цинъэн отметил, что мирное «воссоединение» в рамках модели «одна страна, две системы» остается основополагающим подходом к «решению тайваньского вопроса».

«Мы готовы создать достаточное пространство для мирного воссоединения и приложим все усилия, чтобы со всей искренностью реализовать эту перспективу», — добавил Пэн Цинъэнь.

Агентство отмечает, что до сих пор столь жесткий тон при обсуждении тайваньского вопроса звучал крайне редко.

Свое заявление представитель правительства сделал в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которая пройдет в южнокорейском городе Пусан 30 октября. МИД Китая ранее сообщил, что лидеры обсудят двусторонние отношения и «вопросы, представляющие взаимный интерес».

The New York Times (NYT) пишет, что Си Цзиньпин попытается убедить Трампа ослабить поддержку Тайваня. Газета напоминает, как ранее Трамп жаловался на нежелание Тайбэя увеличивать свои военных расходы. Также американскому президенту не нравится, что Тайвань соперничает с США в производстве полупроводников.

По пути в Южную Корею из Японии, которую Трамп посетил с официальным визитом в рамках своего многодневного турне по Юго-восточной Азии, американский лидер заявил журналистам, что не планирует делать тайваньский вопрос одним из центральных в предстоящих переговорах.

«Я не знаю, будем ли мы вообще говорить о Тайване», — цитирует Трампа телеканал NBC News.