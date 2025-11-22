 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
КНР обратилась к генсеку ООН из-за заявления Японии об атаке на Тайвань

Китай в обращении к Гутерришу назвал возможный ответ Токио нарушением международного права и дипломатии, а попытку вооруженного вмешательства — агрессией. Китай будет защищать свое право на самооборону, заявил постпред
Фу Цун
Фу Цун (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Постпред Китая при ООН Фу Цун пригрозил Японии воспользоваться правом на самооборону после заявления премьер-министра страны Санаэ Такаити о возможном военном ответе Токио на китайскую атаку на Тайвань. Об этом он написал в письме на имя генсека ООН Антониу Гутерриша, сообщает Reuters.

В документе Фу Цун назвал вероятный ответ Токио «грубым нарушением международного права» и дипломатических норм, а возможную попытку вооруженного вмешательства — «актом агрессии».

«Китай будет решительно отстаивать свое право на самооборону в соответствии с Уставом ООН и международным правом и твердо защищать свой суверенитет и территориальную целостность», — написал посол.

Президент Тайваня поддержал Японию в споре с КНР и съел гребешков
Политика
Лай Чинг‑те

В начале ноября Такаити заявила в парламенте, что нападение Китая на Тайвань может стать ситуацией, «угрожающей выживанию» Японии, что позволит стране воспользоваться правом на коллективную самооборону. МИД Китая в ответ подчеркнул, что слова Такаити представляют «грубое вмешательство во внутренние дела Китая».

После этого заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун выразил Токио решительный протест, а официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал высказывания Такаити «провокационными» и «переходящими все границы», а также подчеркнул, что они, в частности, нарушают принцип «единого Китая».

Цзянь потребовал от японской стороны отзыва «возмутительных заявлений» и отметил, что в противном случае Япония «понесет ответственность».

Правительство Японии позднее сообщило о направлении Китаю решительного протеста после угроз, которые генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь опубликовал в соцсетях. Дипломат пригрозил «без колебаний отрезать грязную шею», комментируя высказывания Такаити.

После гражданской войны в 1949 году, завершившейся победой коммунистов, правительство Чан Кайши перебралось на Тайвань и считало Китайскую Республику единственной легитимной властью в стране, пока в 1971 году не утратило место в ООН.

Сейчас суверенитет Тайваня признают только Ватикан и 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Китай считает Тайвань своей провинцией, а тот отвергает модель «одна страна, две системы».

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Тайвань Япония Китай самооборона Санаэ Такаити
