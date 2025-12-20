 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В МИД России оценили дискуссию о появлении ядерного оружия у Японии

Руденко: Россия негативно относится к дискуссиям о ядерном оружии у Японии

Россия негативно относится к обсуждению возможного появления у Японии ядерного оружия, милитаризация страны вызовет соответствующий ответ со стороны других государств. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Руденко отметил, что в министерстве в курсе проходящих в Японии обсуждений во вопросу изменения положений Конституции, касающихся безъядерных принципов Токио.

«Наша позиция однозначно негативная. Мы считаем, что милитаризация Японии лишь усугубит ситуацию в Северо-Восточной Азии и, конечно, вызовет соответствующие контрмеры со стороны стран, которым эта милитаризация угрожает», — сказал замминистра.

Зачем Япония захотела обзавестись ядерным оружием
Политика
Санаэ Такаити

Возможное ядерное вооружение Японии противоречит «трем неядерным принципам», согласно которым Токио отказался от владения и производства ядерного оружия, а также его размещения на своей территории. Эти принципы в 1967 году выдвинул японский премьер-министр Эйсаку Сато. Позднее Токио подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В середине ноября газета Mainichi написала, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити намеревалась обсудить возможность отказа от неядерных принципов внутри правящей Либерально-демократической партии, которую она возглавляет.

По информации издания, Такаити считает, что подход «не допускать в страну ядерное оружие» может ослабить мощь ядерного сдерживания США, от которых зависит безопасность Японии.

В декабре агентство Kyodo сообщило, что чиновник администрации Такаити, курирующий вопросы безопасности, заявил журналистам в ходе неофициальной беседы на условиях, предполагающих неразглашение источника, что Японии необходимо обладать ядерным оружием. При этом он подчеркнул, что не обсуждал с премьером возможность пересмотра неядерных принципов.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Россия МИД Япония ядерное оружие
Санаэ Такаити фото
Санаэ Такаити
премьер-министр Японии
7 марта 1961 года

