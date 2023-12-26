ФАС заявила, что нашла новые случаи повышения цен на яйца

ФАС возбудила еще четыре дела против производителей куриных яиц из-за роста цен

Кемеровское, воронежское, ивановское и донецкое УФАС возбудили уголовные дела против местных производителей куриных яиц из-за повышения оптово-отпускных цен. В некоторых случаях рост цен достигал 40%

Фото: Jens Kalaene / dpa / Global Look Press

Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудили еще четыре дела в отношении производителей куриных яиц из-за повышения цен, следует из сообщения в телеграм-канале ведомства.

Так, кемеровское УФАС выявило нарушения у ООО «Птицефабрика Инская» и ООО «Яшкинская птицефабрика». По данным ведомства, в октябре эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31 до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции. Управление возбудило дело в отношении компаний по признакам злоупотребления доминирующим положением.

Воронежское УФАС выявило единовременное повышение цен от 16 до 37% (в октябре) на куриные яйца со стороны компаний ООО «Птицефабрика Бобровская», ООО СХП «ППХ «Заброденское», ООО «Ряба» и сельскохозяйственного производственного кооператива — производителя куриных яиц под брендом «Птицефабрика Третьяковская».

Ивановское УФАС России выявило повышение цен на куриные яйца со стороны производителей АО «Птицефабрика Кинешемская» и ООО «Ивановская птицефабрика». Компании допустили рост средневзвешенных оптово-отпускных цен от 18 до 23%.

Донецкое УФАС России зафиксировало повышение оптово-отпускных цен от 9 до 24% на куриные яйца у компаний ООО «Новоазовская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Пролетарская», ООО «Зугрэсский репродуктор», ООО «Амвросиевская птицефабрика».

Воронежское, ивановское и донецкое УФАС России возбудили дела в отношении компаний по признакам картельных соглашений. До этого, 15 декабря, ФАС сообщала о возбуждении двух дел против четырех региональных производителей куриных яиц — ООО «Партизан», ООО «СП «Октябрьское», ООО «Советская агрофирма» и АО «Вятско-Полянская птицефабрика».

РБК направил запрос в ООО «Птицефабрика Инская», в ООО «Яшкинская птицефабрика», в ООО «Птицефабрика Бобровская», в ООО СХП «ППХ «Заброденское», в ООО «Ряба», на птицефабрику «Третьяковская», в АО «Птицефабрика Кинешемская», в ООО «Ивановская птицефабрика», в ООО «Новоазовская птицефабрика» и в ООО «Зугрэсский репродуктор».

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Ощутимый рост цен на яйца фиксируется с осени. К 11 декабря с начала года увеличение цены по стране составило 46,2%, отчитывался Росстат. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев в разговоре с РБК отмечал, что опережающий спрос на яйца и мясо птицы связан с возросшей покупательной способностью населения, а также увеличением населения страны более чем на 3 млн за счет жителей новых регионов.

Президент Владимир Путин также объяснил рост цен на куриные яйца увеличением спроса. «У нас, вот я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровень заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это был относительно дешевый белок и в общем популярный у граждан. <…> Спрос увеличился, а [увеличения] объема производства нет», — говорил он.

Чтобы сдержать цены, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и куриных яиц. Также правительство одобрило обнуление ввозных пошлин на яйца из дружественных стран, мера будет действовать с 1 января по 30 июня 2024 года. 19 декабря первая партия азербайджанских яиц в количестве 612 тыс. штук прибыла в страну. Помимо Азербайджана поставки яиц ожидаются из Турции и Ирана.